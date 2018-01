Cine francés gratis desde la comodidad de tu casa

Por tercer año consecutivo la plataforma de streaming FilminLatino es sede virtual de la de My French Film Festival en su octava edición. Organizado por Unifrance, con lo mejor de la cinematografía del país galo que ha dado de qué hablar a lo largo del pasado año. La selección está disponible a partir del 19 de enero y durante un mes se podrán ver de manera gratuita 11 largometrajes y 13 cortometrajes desde el canal especial dedicado a esta edición.

Títulos que giran en torno a cinco temáticas que van de historias extravagantes en What the F…rench?; de road movies y viajes iniciáticos en Hit the Road!; sobre la transición de la infancia a la edad adulta en Teen Stories; de obsesiones y personajes perturbados en French and Furious e historias de amor en "Love à la française". Así como 3 piezas clásicas de la cinematografía francesa.

My French Film Festival ha reunido más de siete millones de visionados de todo el mundo convirtiéndose en uno de los escaparates en línea más importantes para la promoción y muestra de la vitalidad del cine francés actual, en un concepto inédito pensado principalmente para que las generaciones más jóvenes de cineastas en Francia tengan un diálogo distintos nichos de público aprovechando el auge de las plataformas en línea que ofrecen una nueva experiencia de la exhibición del cine.

Estos son los 10 títulos imperdibles del My French Film Festival que FilminLatino recomienda:

Ava, de Léa Mysius (Francia, 2017)

Debut cinematográfico de Léa Mysius galardonado en la Semana de la Crítica en la pasada edición del Festival de Cannes. Ava es una mezcla de género que acompaña el despertar sexual de una adolescente que intenta lidiar con la noticia que acaba de recibir durante las vacaciones de verano: está por perder la vista en poco tiempo.

Un vestido de verano de François Ozon (Francia, 1996)

Escrito y dirigido por François Ozon, realizador de cintas como En la casa (Francia, 2012) o Una nueva amiga (Francia, 2014) que durante los noventas demostró un gran gusto por el formato del cortometraje. En esta historia reflexiona sobre los sentimientos y la sexualidad a través de un triángulo amoroso entre una pareja gay y una chica en pleno verano. Uno de los trabajos más celebrados del realizador francés nominado en su tiempo a Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios César.

Swagger, de Olivier Babinet (Francia, 2016)

Documental nominado al Premio César que retrata con saludable sentido del humor el tránsito de la infancia a la adolescencia en entornos desfavorecidos desde el universo urbano de 11 niños con personalidades sorprendentes que viven en los suburbios más agrestes de Francia.

El nacimiento de un líder, de Antoine de Bary (Francia, 2016)

Vincent Lacoste, uno de los jóvenes actores más populares de Francia, recrea a un posible alter ego que debe protagonizar un biopic sobre la infancia de Charles de Gaulle. En este cortometraje Vicent tiene 20 años y es un actor de éxito, renombrado y apreciado tanto por el público como los críticos. Una nueva vida empieza, tan solitaria como aterradora.

Los últimos parisinos, de Hamé Bourokba y Ékoué Labitey (Francia, 2016)

En esta ópera prima, Hamé y Ekoué, fundadores del grupo de rap La Rumeur, se sumergen en el barrio de Pigalle, lleno de delincuentes y bares nocturnos en plena transformación. Un drama protagonizado por la actriz y directora, Mélanie Laurent, Reda Kateb y Slimane Dazi, entre otros.

Para chuparse los dedos, de Axel Courtière (Francia, 2017)

Un gourmet caníbal muere de amor por su vecina pero esta relación no tiene visos de consumirse: ella es vegetariana y él tiene una fobia total a las verduras. Todo va a cambiar cuando ella decide invitarle a cenar. Un divertido y colorido cortometraje que cuenta con la participación de la reconocida actriz Catherine Deneuve.

Ocurrió cerca de su casa, de André Bonzel, Rémy Belvaux y Benoît Poelvoorde (Bélgica, 1992)

Un falso documental rodado a seis manos por Rémy Belvaux, André Bonzel y Benoît Poelvoorde, y protagonizada por este último, surgida inicialmente como un proyecto de final de curso adquirió rápidamente el estatus de película de culto. En ella un grupo de reporteros acompañan a un ladrón y asesino en serie durante sus crímenes al mismo tiempo que comparte sus reflexiones y motivos ante la cámara. Cinta que se hizo del Premio Especial del Jurado y de la Crítica en el Festival de Cannes, así como Mejor Película y Mejor Actor en Sitges.

Larga vida al Emperador, de Aude Léa Rapin (Francia, 2015)

Un delirante cortometraje que estuvo presente en las exigentes programaciones del festival de Rotterdam y Locarno, donde vemos a las tropas de Napoleón reunidas a las puertas de Waterloo. El soldado Bébé tiene poco tiempo para encontrar un batallón para unirse al gran ejército que atacará a los ingleses. Bébé junto a su mujer, vive las últimas horas de vida del Imperio.

El último metro, de François Truffaut (Francia, 1980)

Inolvidable homenaje al arte dramático por uno de los genios de la cinematografía francesa, François Truffaut. Una de sus obras cumbres que aborda uno de los episodios más penosos en la historia de Francia con un tono optimista y encantador, protagonizada por dos grandes histriones del cine, Catherine Deneuve y Gerard Depardieu.

La caricia, de Morgane Polanski (Francia, 2017)

Debut de la hija del reconocido realizador francés Roman Polanski en la dirección donde un joven vive atrapado en su mundo agorafóbico. Todo es feliz en su ambiente estéril, hasta que un gato negro empieza a aparecerse en su ventana...