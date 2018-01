El Tribunal de Cuentas embarga a Roldán 40.000 euros del libro de sus memorias

El hombre que protagonizó el mayor escándalo de corrupción de la etapa de gobierno socialista firmó en noviembre de 2010 un contrato con Planeta por el que la editorial se comprometió a pagarle 120.000 euros por ofrecer su testimonio. El documento establecía que los primeros 40.000 euros se le abonarían a la firma del contrato en 2010, los segundos 40.000 a la finalización de las entrevistas con el autor elegido por la editorial, en junio de 2011; y el resto, en enero de 2012.

Este último pago es el que ha sido embargado por el Tribunal de Cuentas mediante un procedimiento de reintegro por alcance que todavía no ha concluido. Y ha sido la propia editorial la que ha depositado el pago, menos las retenciones correspondientes, en una cuenta de depósitos y consignaciones judiciales facilitada por el órgano fiscalizador ya que, según Planeta, el exdirector de la Guardia Civil todavía no les había facturado ese último pago. Es decir, cuando el Tribunal de Cuentas supo que Roldán iba a recibir dinero por sus memorias, se puso en contacto con Planeta para ordenar su embargo, pero ya era tarde: el exdirector de la Guardia Civil ya había cobrado 80.000 euros y solo se le pudo bloquear los 40.000 que restaban. Roldán no dio cuenta del dinero percibido.

“El tercer plazo no se ha pagado al no haberse recibido la preceptiva factura por parte del autor. En relación con dicho tercer plazo, el 22 de abril de 2015 Editorial Planeta, S. A. recibió notificación de embargo contra Luis Roldán, por lo que cualquier pago futuro se realizará en favor de este Tribunal de Cuentas atendiendo a lo dispuesto por el mencionado embargo”, respondió el director de Derechos de Autor de Planeta al órgano fiscalizador.

Cuando se inició la investigación Roldán ya había cobrado los dos primeros pagos

La editorial se comprometió en el contrato firmado con Roldán a abonarle otros 40.000 euros si las ventas superaban los 60.000 ejemplares y otros 40.000 más si la obra superaba los 80.000. Además, Planeta acordó abonarle otros 10.000 euros por cada 20.000 libros vendidos a partir de esa cifra, según el contrato que firmó Planeta con Roldán.

Pero de la respuesta dada por la editorial a los requerimientos del Tribunal de Cuentas se concluye que no se alcanzaron ninguno de estos objetivos. Según comunicó el director de Derechos de Autor de Planeta al Tribunal de Cuentas, las ventas totales de la obra La Canción de Roldán ascendieron a 3.382 ejemplares durante 2015 y varios meses de 2016, por lo que no generaron ninguna obligación de pago adicional para el exdirector de la Guardia Civil.

No siempre los tribunales han llegado a tiempo para embargarle el dinero. En 2008, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el embargo de la cantidad percibida por Roldán por conceder una entrevista a María Teresa Campos en la cadena Telecinco. En aquella ocasión, la petición de embargo partió del abogado Marcos García Montes, que ejerció la acusación popular en el caso, y de la Unión de Guardias Civiles (UGC), que presentó una denuncia. Supuestamente, la cifra que pagó la cadena a través de una productora fue de 50.000 euros, cantidad que se rastreó sin éxito por las sucursales de una entidad bancaria para determinar quién la había cobrado.

Es la segunda vez que el exdelincuente logra ingresos y sortea la acción de la justicia

“Identificamos el pago de 12.000 euros, pero cobró en efectivo y nos ha dicho que le adeudaba la pensión a su mujer y que lo ha gastado todo. Ha aprendido la lección de que para perder el rastro del dinero no hay que utilizar cheques”, relató entonces a este periódico uno de los funcionarios que presenció su declaración en la Fiscalía Anticorrupción.

Roldán salió de prisión en marzo de 2010 sin haber devuelto dos de sus propiedades más valiosas, una casa en el centro de París y otra en San Bartolomé, valoradas en 3.7 millones de euros, además del botín de 10 millones que escondía en 1993 en un banco suizo. Ese dinero no ha aparecido y los jueces, fiscales y peritos que intervinieron en la causa sostienen hoy que sigue bajo su control en paraísos fiscales.

Hasta el momento de su puesta en libertad, la Justicia solo logró recaudar en el procedimiento civil 1.646.845 euros mediante el embargo de cuentas corrientes y la subasta de sus propiedades intervenidas en España, 6 de sus 15 pisos. Esta cantidad solo representa el 8,7% de los 19 millones de euros que adeuda al Estado. "Si toca el dinero le embargamos", declaró a este periódico Alejandro Luzón, actual responsable de la Fiscalía Anticorrupción, al cumplirse el vigésimo aniversario del caso.

Planeta ha declinado facilitar a este periódico detalles sobre los pagos que ha hecho a Luis Roldán. Un portavoz de la editorial señaló que están colaborando con la Justicia.

