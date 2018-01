‘Dorien’, el mito de la eterna juventud en tiempos de Instagram

Un consumo fácil, rápido y accesible. En busca de un público más joven o, al menos, diferente a lo habitual. TVE lleva apostando por esto desde el comienzo de la temporada televisiva en septiembre con series propias en su nuevo portal digital Playz. La última ficción en llegar ha sido Dorien, protagonizada por Carolina Bang, Dani Muriel, Dafne Fernández y Macarena Gómez. Esta ficción es un thriller de cinco capítulos de unos 20 minutos cada uno (los martes estreno a las 21.00; en Playz se pueden ver todos los episodios anteriores) que se suma así a la lista que inauguraron ficciones como Si fueras tú, Inhibidos o Mambo y que se ampliará en breve con Colegas.

Con el mito de la eterna juventud y un transfondo que roza el género del terror, Dorien cuenta la historia de una joven fotógrafa famosa (Bang), estrella en las redes sociales, y de un periodista (Muriel) que tiene que escribir un reportaje sobre ella. Entre medias, unas misteriosas muertes de gente joven que envejece de golpe y muere. "Más que inspirado en El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, lo que tomamos es su esencia. Del libro diferimos mucho, lo llevamos al siglo XXI, con las redes sociales, y hablamos de cómo todo el mundo puede tener una vida bastante trágica, pero que con Instagram todo parece estupendo", explican a EL PAÍS los hermanos Javier y Kiko Prada (productores de la película Pieles y que con Dorian se estrenan en la televisión).

"Vivimos en una sociedad en la que parece que estamos conectados pero que a veces estamos más desconectados. Sabes de la gente por medio de Facebook pero no quedas con ellos. Tenemos esa sensación general y eso es algo que queríamos transmitir también", explican los hermanos Prada. La serie refleja también ese mundo creado a partir de las redes sociales de postureo. "El aparentar. Vemos al personaje de Dani Muriel, que es un periodista que todavía vive en otra época, pero si te paras a pensar es una época más sensata, se fija más en las personas, no en la apariencia", explican los directores, que han contado para esta serie con la colaboración de los guionistas Helena Morales y Alberto López.

TVE apuesta con Playz por formatos cortos, fáciles de ver en tabletas y móviles, en 20 minutos que se tengan sueltos en algún momento del día, que atraiga al público que consume vídeos en Internet. Pero los hermanos Prada se separan un poco de este concepto, aunque están encantados con la cadena y la plataforma. "Nos han dejado hacer la serie que queríamos, no era lo mismo que todas las series que vienen a Playz. Nosotros hacemos cine, producimos cine y queríamos hacer una serie cinematográfica, no queríamos hacer una serie de YouTube", comentan. "Está muy desvirtuado esto de la webserie. ¿Qué es una webserie? Para nosotros esto es una serie que se transmite en una plataforma. Otras series como Las chicas del cable o Stranger Things serían también webseries, ¿no? Para nosotros es una serie que está en esta plataforma. Y dentro de las series, nos gustan las que tienen look cinematográfico", rematan.