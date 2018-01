La muerte de Dolores O’Riordan no es sospechosa, según la policía británica

La policía no está tratando la muerte de Dolores O’Riordan, fallecida de forma repentina el lunes a los 46 años, como sospechosa, según ha confirmado este martes Scotland Yard. Un portavoz de la policía metropolitana ha informado de que el caso se ha transferido al coroner, un funcionario que en Inglaterra hace las veces de juez forense y que se encarga de certificar el fallecimiento y determinar su causa.

"La policía en [el distrito londinense de] Westminster ha tratado [el fallecimiento de Dolores O’Riordan] como una muerte repentina. Los agentes fueron avisados a las 9.05 del lunes 15 de enero para que acudieran a un hotel en Park Lane. Una mujer de 46 años fue declarada muerta en el lugar. La muerte no está siendo tratada como sospechosa", dice el comunicado de Scotland Yard.

El sacerdote de su parroquia en Friarstown, en el condado irlandés de Limerick, donde nació la cantante, ha anunciado que su funeral se celebrará en Irlanda. “Su familia sigue esperando más detalles de Londres sobre su muerte”, ha declarado el párroco James Walton.

Hoy también se ha sabido que la inconfundible voz de The Cranberries estaba a punto de grabar una nueva versión de su tema más conocido, Zombie, con Bad Wolves, según ha revelado el grupo de rock duro. El agente de la cantante, Lindsey Holmes Publicity, había explicado de que, cuando murió, "estaba en Londres para una corta sesión de grabación" pero no precisó el tema que iba a grabar. "Estamos conmocionados y tristes por la noticia de la muerte de Dolores, apenas horas antes de que fuera a grabar la voz en nuestra versión de Zombie", ha escrito Bad Wolves en Facebook.

Según uno de sus amigos, el productor Dan Waite, la cantante parecía contenta y entusiasmada pocas horas antes de su muerte, cuya causa por el momento se desconoce. "Dolores me dejó un mensaje de voz ayer pasada la medianoche (la madrugada del lunes) para decirme cuánto le gustaba la versión de 'Zombie' de Bad Wolves. Estaba deseando verme en el estudio y grabar su voz", ha declarado Waite. "Sonaba llena de vida, bromeaba y estaba contenta de vernos a mí y a mi esposa esta semana", ha agregado.

Lanzada en 1994 en el álbum No Need to Argue, Zombie, una canción de inspiración grunge sobre el conflicto en Irlanda del Norte, es tal vez el mayor éxito de The Cranberries, con sus guitarras poderosas y la voz a la vez dulce y desgarradora de Dolores O'Riordan.