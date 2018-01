‘Zombie’ y otras canciones clave de The Cranberries y Dolores O’Riordan

(Foto: Dolores O'Riordan, en diciembre de 2012 en Belgrado, Serbia. Srdjan Stevanovic / WireImage).

Dolores O’Riordan, cantante de The Cranberries, ha fallecido hoy de forma repentina a los 46 años. El grupo nació en Irlanda entre 1989 y 1990 y se convirtió en uno de los más conocidos de los años noventa. Tras tres décadas de trayectoria, la banda justo sacó en 2017 Something Else, un recopilatorio con tres temas nuevos y sus canciones más conocidas, en formato acústico. Porque lo cierto es que la muerte de O'Riordan deja detrás de sí un legado de himnos icónicos. Aquí repasamos algunos.

Zombie, 1994. Inevitable empezar por el tema más conocido del grupo. Procedente de su segundo álbum, No Need to Argue, la canción se refiere al conflicto en Irlanda del Norte y en concreto surgió como reacción de protesta ante un atentado del IRA en la localidad inglesa de Warrington en 1993, en el que murieron dos niños.

Dreams, 1992. Dos años antes, The Cranberries lanzaba el primer sencillo de su album de debut, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. O'Riordan es autora de la letra de la canción, así como de todas las demás que compusieron el disco.

Linger, 1993. También salió de Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. O'Riordan la escribió inspirándose en los recuerdos de su primer beso.

Ode To My Family, 1994. Forma parte del segundo álbum, No Need to Argue. Lanzado justo después de Zombie, alcanzó cierto éxito internacional aunque sufrió la comparación con el anterior sencillo, que había arrasado en todo el mundo.

Animal Instinct, 1999. Es de las canciones más célebres de The Cranberries. Muy exitoso fue también el videoclip, que arranca con una madre a quien los servicios sociales quitan la custodia de su hija. Procede de su cuarto álbum de estudio, Bury The Hatchet.

Promises, 1999. Otro caso en el que el vídeo es quizás igual de apreciado que la canción. La grabación de Promises mezcla vampiros, vaqueros, oscuridad y atmósferas del Lejano Oeste para desplegar su rock desesperado.

Just My Imagination, 2009.Todo lo contrario que Promises: es una de las muchas muestras, a lo largo de la carrera de The Cranberries, de que el grupo podía pasar del rock oscuro a himnos llenos de alegría.



When You're Gone, 1997. Contenida en el tercer álbum de estudio de The Cranberries, To the Faithful Departed, la canción fue escrita por O'Riordan.