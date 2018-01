Así es ‘Call Me By Your Name’

Timothée Chalamet y Armie Hammer, en 'Call me By Your Name'.

Es, sin duda, una de las películas del año. Desde su proyección en la Berlinale de 2017, Call Me By Your Name,del italiano Luca Guadagnino, ha incrementando su aureola de obra maestra, de acertado drama sobre el despertar del amor y de la importancia de la tolerancia. Ubicada en el Norte de Italia en 1983, su protagonista, Elio (encarnado por Timothée Chalamet, al que pronto veremos en Lady Bird), es un chaval de 17 años que pasa, como todos los años, su verano con su familia en esa región, en una villa familiar del siglo XVII, dedicado a la música y a algún tonteo amoroso. Hasta que llega un nuevo asistente de su padre, un estudiante de 24 años llamado Oliver (Armie Hammer) que cambiará la vida de Elio. Escrito por el veteranísimo James Ivory, que en su momento se planteó su dirección, adaptación de la novela homónima de André Aciman, en este filme Guadagnino no abandona su pasión por personajes de clases muy pudientes, pero aquí acierta en un drama incisivo e inteligente, una película que dejará huella. Call Me By Your Name se estrena en España el 26 de enero, y aquí ya tenéis una secuencia para haceros una idea.