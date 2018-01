Justin Timberlake abre el 2018 con su videoclip ‘Filthi’

El cantante pop y actor estadounidense Justin Timberlake (Memphis, 1981) ha publicado este viernes el videoclip de la canción Filthi, contenida en su próximo disco Man of the Woods que publicará el próximo 2 de febrero. Este trabajo de estudio es el quinto que el artista sacará solitario, el primero en cinco años, después del aclamado The 20/20 Experience (2 of 2) de 2012. Además del nuevo álbum, Timberlake actuará este 2018 en el descanso de la Super Bowl, partido final del campeonato de la National Football League (principal campeonato profesional de fútbol americano en los EE UU).

"Este álbum está muy inspirado por mi hijo, mi mujer, mi familia, pero sobre cualquier otra cosa que he compuesto nunca, por el lugar del que procedo. Y es muy personal", ha declarado el músico en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

El polifacético artista comenzó su carrera cantando en el programa infantil Mickey Mouse Club. Alcanzó fama internacional con la banda pop 'N Sync, que consiguió vender más de 10 millones de copias en EE UU y ganar un disco de diamante con sus dos primero discos. Comenzó su carrera solitario en 2002 con el álbum Justified. Además, Timberlake ha trabajado como actor en películas como La red social (2010), In Time (2011) o en el último filme de Woody Allen, Wonder Wheel.