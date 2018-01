Moses Sumney, el renovador de la música negra

Su primer álbum aparece de manera intermitente en las listas de los mejores discos del año. En algunas está, en otra no. La cantante Anohni y Aaron Dessner, de la banda The National, lo incluyen entre sus favoritos del año. Aromanticism, el debut del estadounidense Moses Sumney (San Bernardino, California, 1990) es un acontecimiento de carácter privado. No es unánimemente celebrado por la crítica especializada, pero eso no importa: es un álbum único. Pocos discos pueden ya contribuir a cambiar el mundo, tal como ocurría en el siglo XX, pero sigue haciéndose música que puede cambiar nuestro interior. Aromanticism produce ese efecto. Es una obra perfecta que no procede de ningún estilo concreto. Está hecha por un artista negro con una voz celestial pero no es soul, ni hip hop, ni R&B.

En un año en el que Kendrick Lamar ha vuelto a brillar y Thundercat ha creado una soberbia combinación de sonidos negros, cuando Curtis Harding ha renovado el concepto clásico de soul y Benjamin Clementine lo ha vuelto a aproximar a la chanson, Aromanticism cayó del cielo para ser únicamente la música de su autor.

"No quiero hablar de influencias, aunque las hay, pero prefiero guardarme el secreto", explica Sumney por Skype desde un camerino tras un concierto en Francia. Dice que, después de haber estado algunos años ejerciendo como telonero de otros artistas, está encantado siendo el foco de atención. “Me gusta saber que la gente viene a verme”, confiesa el músico, que comenzó acompañando a Karen O en su faceta como solista; el artista al que Chris Taylor, de la banda Grizzly Bear, animó a que registrara sus canciones. Siguió acompañando a otros como James Blake y Sufjan Stevens, creadores con los que comparte sintaxis emocional. Con semejantes amigos, era inevitable que alguien como Solange Knowles, se fijara en él. Lo invitó a participar en A Seat At The Table (2016) y dejó de ser un músico anónimo. Para entonces llevaba tiempo intentando vislumbrar qué quería hacer en su primer álbum. “Fue como trabajar en la oscuridad porque no había nada parecido a lo que yo quería hacer, no tuve ninguna guía. La influencia de los discos en los que me fijé mientras concebía Aromanticism está esparcida y difuminada por todo el álbum”.

En el disco, su voz es la que manda, pero los fondos instrumentales se adaptan a él hasta convertirse en piel sonora. Suave, sensual. Los millennials dirán que recuerda a Radiohead y Anohni. Los más viejos del lugar seguramente identifiquen la evanescencia de John Martyn, la libertad de Tim Buckley, la fragilidad de Nick Drake, la majestuosidad de Marvin Gaye y Stevie Wonder. Pero Aromanticism no es una reescritura de los clásicos. Es un clásico edificado atendiendo a hitos musicales de todas las épocas. Una amalgama de elementos estilísticos exquisitamente cribados, que se abre con armonías vocales heredadas de The Beach Boys, para convertirse de inmediato en otra cosa, en algo que en un momento dado es jazz y en otro, pop orquestal.

Todo el continente sonoro está al servicio de la idea de ignorar el amor romántico. “En esta sociedad se habla constantemente de ello. Es muy complicado decidir si quieres estar solo porque el entorno te está presionando constantemente para lo contrario. Por eso me decanté a hablar de la soledad. Mi manera de ser rebelde es decir la verdad, ser honesto. El disco es una pregunta que formulo: ¿Qué ocurre si no encuentro a mi alma gemela? ¿Existe otra forma de estar en el mundo si no es junto a alguien?”. Su voz conmueve en Doomed, cuya letra plantea si la incapacidad para conservar el amor no será una maldición. “Intento comprenderme a mí mismo a la vez que intento entender al mundo que me rodea, y todo eso lo ejerzo a través de la introspección que exige mi música. Quiero comunicar eso a los demás a través de mi voz”.

Se ríe ante la pregunta de si está preparado para el éxito. Es evidente que sí, tan evidente como que su música trasciende ese tipo de conceptos. Disco del año, revelación musical. Un disco como Aromanticism te seduce o no, pero si lo hace, lo hace a fondo, para siempre. Ese es su mérito y su poder.