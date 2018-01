Leonard Bernstein: la leyenda musical a la que espió el FBI

Para abarcar a Leonard Bernstein en toda su complejidad, bien está, de un golpe, hacerse con la caja que Sony ha sacado a la venta con 100 volúmenes de su discografía. Pero si vamos por partes, habría que discernir entre el director y el compositor. Para el primero, sus versiones de Mahler, Brahms, Bartók, Richard Strauss o Stravinski, son de referencia. Así como el repaso y la reivindicación que da a sus colegas y contemporáneos norteamericanos. De Gershwin a Aaron Copeland. De Charles Ives a Barber, Bernstein demuestra una solidaria misión en la reivindicación de la música de su tiempo. Como compositor: de sus sinfonías tipo The age of anxiety, la número dos, a las de rasgos de condición judía, como la primera –Jeremías- o la tercera, denominada Kadish. Sus musicales –On the town, Candido, Trouble in Thaiti, pero sobre todo West Side Story- cosecharon éxito, lo mismo que excelentes bandas sonoras como On the waterfront (La ley del silencio), obra maestra de Elia Kazan con Marlon Brando dándolo todo en uno de sus papeles icónicos.