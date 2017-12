Todos los números uno de 2017

Fundadora de Jellyworld Interactive y de Women in Games España

Nos adentramos en los años treinta, cuando nuestra abuela nos traía las recién cocidas galletas salidas del horno que olían maravillosamente. Así es la merendola del Cuphead, que nos recuerda lo mucho que nos gustaban aquellos clásicos animados de cuando éramos esos renacuajos que disfrutábamos mirando a nuestros preciados personajes de Mickey Mouse y Betty Boop. Cociéndose coherentemente con todos sus ingredientes, lo acompaña un sabrosón jazz y una derritible jugabilidad cubierta de acción. Ligado a ese sabor, las habilidades de correr, saltar y disparar se mezclan con el nivel para superar creativos jefes finales y plataformas que encontramos explorando en este dulce mundo de fantasía. Una experiencia que te hará relamer en cada momento y que todo el mundo debería degustar.

Escritor y colaborador de EL PAÍS, Jot Down, Tentaciones y Zona Negativa

Todas las alabanzas que pudiera ofrecerle a esta obra de Ian Dallas ya se las di en un extenso artículo en esta misma casa. La historia de los Finch; las variedades en cuanto a mecánicas y la atención a una narrativa que emociona, que hace que duela y sane el alma;la elegancia en el diseño artístico y la banda sonora...What remains of Edith Finch me ha hecho emocionarme como pocos juegos en mi vida. Me ha acompañado mucho después de haberlo terminado y me ha hecho pensar sobre los temas que menos comprendemos los humanos: el amor, la muerte, el dolor y el perdón. Una obra viva. Cien años de soledad o las ficciones de Borges sirven como inspiración para este canto a la vida y la muerte.

Periodista y crítica de videojuegos en medios como IGN España, Hobby Consolas o Games TM.

Puede que muestre conceptos ya conocidos dentro de la ficción, un mundo postapocalíptico y máquinas que se vuelven contra los humanos, pero Guerrilla Games ha hecho un trabajo magnífico al fusionar de manera inteligente la religión y mitología de las comunidades que aún sobreviven, con la ciencia y la tecnología de las antiguas sociedades humanas. Un mundo rico y que hace que, de vez en cuando, sea inevitable pararse a contemplar la belleza de sus paisajes. Pero, por encima de todo esto, Aloy, una joven que no permite que nada ni nadie le diga cómo debe ser su vida, que se sobrepone al rechazo y las supersticiones para conocer su pasado y, al final, salvar el mundo. Horizon Zero Dawn es toda una maravilla en su conjunto y uno de los mejores juegos del año.

Profesor en Tecnocampus y ensayista dedicado a la investigación cultural del videojuego.

Las catastróficas desdichas de la familia Finch son el eje narrativo y lúdico del que es, a mi parecer, el mejor juego del 2017 y uno de los indiscutibles de la década. La propuesta arriesga y acierta, en particular nadando a contracorriente: ni f2p, ni QTE, ni DLCs, ni mundos abiertos vacíos, ni quests genéricas, ni múltiples acciones irrelevantes, ni héroes de fórmula. El viaje de Edith supone la síntesis perfecta entre la significancia de mecánicas ludológicas y su (siempre compleja) relación con una narrativa emocional de verdadero calado. El drama y la empatía emergen en situaciones cotidianas, desde la visión de un bebé en una bañera hasta las ensoñaciones del operario de fábrica en su monótona ocupación, configurando así una obra maestra de la narrativa interactiva totalmente imprescindible.

Artista y animador en Fourattic.

Sin duda Legend of Zelda es una de las sagas con más fans que hay, entre los que me incluyo. Y es que el universo generado es tan inmenso e interesante que hacen de cada entrega un mundo que estás deseando explorar desde el principio, buscar esos enlaces entre una historia y otra. Y eso es algo que este nuevo Zelda ha sabido hacer muy bien. Puedes explorarlo todo, y jugar como más te divierta. Y todo ello sin hablar del apartado gráfico. Que me recuerda mucho a lo que ya hacían en Ninokuni, que me tiene enamorado en su apartado artístico.

Locutor de RTVE y director de los programas de Radio 3 Fallo de Sistema y Superpodcast.

Desde que abres los ojos y miras al horizonte de Hyrule, sientes su poder… El mundo abierto de Zelda. Breath of the wild innova y perfecciona en tantos aspectos a lo que conocemos que la comparación resulta insultante. Hidemaro Fujibayashi ha diseñado el Zelda perfecto cuya influencia te persigue incluso cuando lo abandonas. Su profundidad lo sitúa no sólo como mejor juego del año sino también como uno de los mejores de la historia. Cuando hablemos de 2017 en el futuro, una pregunta nos dará el contexto inequívoco: ¿Ese fue el año de Zelda, no?

Escritor y redactor jefe de Hobby Consolas.

Breath of the Wild ha sido pionero en muchos aspectos. Ha sido el primer gran lanzamiento de Nintendo Switch, el primer sandbox de la saga Zelda y también el primer juego protagonizado por Link en que la narrativa quedaba en un segundo plano y lo verdaderamente importante eran las experiencias que vivían los jugadores. El resultado es el juego con más puntuaciones perfectas de la historia. Una aventura inolvidable que me ha marcado por su diseño, su cuidado apartado visual, una banda sonora brillante... y sobre todo ese regreso al castillo de Hyrule que pone la guinda al mejor título de 2017.

Youtuber y periodista y crítico de videojuegos en Mundogamers y Soloindies.

Cuando la discusión sobre un videojuego gira en torno a lo que le falta para ser perfecto, sabes que estás ante algo grande. Por esas lindes viaja este último Zelda, el que paradójicamente más tiene en cuenta al primero de todos, una creación dispuesta a impartir escuela en lo que a las experiencias de mundo abierto se refiere. Es difícil saber por dónde empezar. Piensa en una aventura sin puntos de ruta, en el continuo descubrimiento, en un mundo tangible en todos los sentidos, en los silencios que hablan, en un trabajo artístico que remite a los orígenes de Japón pero a la vez supone una mirada al futuro, y luego "abre los ojos... despierta... Link". Lo que viene después habla por sí solo.



Cofundador de Nivel oculto.



En un año en el que la alegría (Super Mario Odyssey ) y la aventura (Horizon Zero Dawn, Zelda: Breath of the Wild) han sido la punta de lanza de la industria, Night in the Woods llega hasta la épica a través de un relato íntimo y con clara vocación generacional que no deja rehenes por el camino. Una mirada desde y hacia la generación millenial, que lejos de la condescendencia, se atreve a recorrer caminos como el fracaso personal a través de un cuento otoñal que suena y se siente colectivo. Todos hemos sido Mae paseándonos por Possum Springs mientras intentamos ver la realidad actual con los ojos de nuestra adolescencia.

Game designer y cofundador de Tequila Works

The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En un año que quedará en los anales por la ingente eclosión de obras maestras, arriesgadas nuevas propuestas originales y constatación de poderío y vanguardia técnica, Nintendo vuelve a triunfar con una virtuosa iteración más de artesanía y refinamiento. The Legend of Zelda es la aventura con mayúsculas, fiel y respetuosa a la filosofía de la saga marcada desde Kioto.

Gracias a la naturaleza híbrida de Nintendo Switch, en The Legend of Zelda: Breath of the Wild convergen dos vertientes en diseño de Zelda que han crecido en paralelo durante años: para plataformas portátiles y sobremesa, ofreciendo lo mejor de los dos mundos en un envoltorio que saciará a aquellos que tengan un espíritu curioso y aventurero.

Sin embargo, sería un error pensar que estamos hablando simplemente de un caso de “más y mejor”. Breath of the Wild supone un soplo de aire fresco sobre la fórmula perfeccionada durante décadas; Reinterpretando lo que conocemos de mundos abiertos y llevándolo en otra dirección, esta nueva entrega hace que el jugador se sienta realmente explorando un mundo inmenso de ruinas decadentes y pasado glorioso. En definitiva, nos hace sentir inmersos en una magistral leyenda. Y por eso merece ser reconocido como el mejor juego de 2017.

Escritor, diseñador y cofundador de Risin' Goat.

Es difícil resumir la extensísima magnificencia de la última entrega de The legend of Zelda en pocas palabras. Nintendo ha reinventado el concepto de mundo abierto con un sistema de mecánicas que se entremezclan sin pudor para dotar al jugador de una libertad casi total. Todo ello en un entorno que resulta increíblemente generoso con los detalles. Templos, combate, ítems, coleccionables, torres… Cada elemento ha sido repensado para llevar el concepto de aventura al siguiente nivel.

Periodista de videojuegos en el portal especializado Vandal.

Link podía haberse limitado con Breath of the Wild a actualizarse con las normas que siguen los juegos de mundo abierto actualmente, pero ha ido más allá y ha marcado el camino del futuro creando un mundo que está vivo independientemente del héroe. Los boboklin no esperan inmóviles a que Link aparezca para atacar; si llegas a su campamento de día estarán comiendo, peleando o entretenidos en cualquier actividad, y por la noche puedes atacarles por sorpresa porque duermen. Cada personaje tiene su propia historia. Hyrule no gira en torno a Link sino que es éste el que se integra en un mundo que se percibe como real, y eso es lo que hace que desees perderte en su inmensidad y disfrutar la aventura haciéndola tuya.

Coeditor de 1UP y redactor de EL PAÍS.

El que plasma por escrito lo que piensa teme que alguien lo haga mejor. En un reciente artículo nos preguntábamos por el uso unívoco de las herramientas del videojuego para hacer florecer artefactos propios. Poco después, en su discurso de aceptación del Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro leía esto sobre sus primeros años como creador:

«Mi primera novela y mi primer guion televisivo eran demasiado similares. (…) no estaba mal, pero mi empeño era escribir ficción que solo pudiese funcionar de forma adecuada 'sobre una página'. ¿Para qué escribir una novela si iba a ofrecer más o menos la misma experiencia que se podía obtener encendiendo el televisor? ¿Cómo podía esperar sobrevivir la ficción escrita si no ofrecía algo que otras formas narrativas no podían ofrecer?.»

Bueno, pues esto era. What remains of Edith Finch ofrece algo que solo un videojuego puede ofrecer. La muerte, la magia, lo cotidiano, la familia, el tiempo y el miedo, todo junto y únicamente articulado (de forma impecable) a través de elementos interactivos. Un juego que apuesta por la narración, alcanza el vuelo de las grandes narraciones, y marca el camino hacia el futuro.

Coeditor de 1UP, novelista y diseñador narrativo de videojuegos.

Soy, de la cabeza a los pies, un hombre de Hyrule. La reinvención del ciclo artúrico a la japonesa se ha convertido, durante más de tres décadas, en epítome de la aventura en videojuegos. Y su súmmum ha llegado este año en forma del primer videojuego verdaderamente de mundo abierto de toda la historia del medio. Es una obra portentosa y destinada a redefinir el futuro del sector.

Y sin embargo… Y sin embargo no me puedo resistir al hechizo de un proletario, un fontanero bigotudo e italiano que en su última encarnación me ha robado el corazón como nunca. Super Mario Odyssey no supone una innovación en el sentido que sí lo supone Breath of the Wild. Pero es una obra maestra igualmente. Y me atrevo a decir que en redondez, en la imposible igualdad artística entre intenciones y hechos, llega más lejos que Link. Un juego que devuelve a la infancia más tierna, la del todo es posible, a cualquiera que se siente frente a él.