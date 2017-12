El ‘Día D’ para la entrega de las obras de Sijena ha llegado

Dos de las obras de Sijena que reclama Aragón a Cataluña que se exhiben en el Museo de Lleida hasta hoy. JAVIER MARTÍN / atlas

Este lunes, justo a la mitad de la campaña electoral de las autonómicas catalanas, las protagonistas absolutas serán las 44 piezas del monasterio de Sijena que se conservan hasta ahora en el Museo de Lleida. El juez sustituto Antonio Martín ha fijado este día para entregarlas a Aragón tras considerar que la venta entre las monjas y la Generalitat fue ilegal. El plazo para entregarlas voluntariamente se acaba a la medianoche de este domingo y desde ese momento el juez da carta blanca para que la Guardia Civil y los técnicos del Gobierno de Aragón accedan, con empleo de la fuerza si es necesario, al interior del museo para hacerse con las obras y llevárselas. En Sijena ya las esperan y aseguran que van a brindar con cava aragonés para celebrarlo.

En la providencia última del día 7 de diciembre el juez dijo que todo aquel que se opusiera a la entrega de las obras podría ser acusado de "un delito de desobediencia a la autoridad y contra la Administración de Justicia". No hará falta, el director del museo Josep Giralt ha asegurado que ha dado orden a todo su equipo para que esté en el museo a las 7,30 horas de la mañana del lunes para cumplir el requerimiento judicial. "Si no se puede evitar. Estaremos preparados e intentaren mover las piezas, embalarlas, documentarlas y trasladarlas en las mejores condiciones. Se tratará como si fuera un préstamo y obligaremos a que los técnicos de Aragón se hagan responsables del traslado y de si se ven afectadas las piezas por el traslado", asegura Giralt que confía en que los técnicos aragoneses no se presenten a medianoche de este domingo y esperen a primera hora del lunes. Giralt remarca también que la sentencia no es firme y que en caso de que el Supremo acabe dando la razón a Cataluña quiere que las piezas vuelvan en buen estado. También confía en que el cambio de juez, que este mismo lunes es relevado por la nueva juez titular del Juzgado número 1 de Huesca, puede dar un giro al caso, después de la batería de recursos presentados por el Ayuntamiento de LLeida, el Consorcio del Museo y la propia Generalitat contra la orden de entregar las piezas.

Pero los técnicos del museo no estarán solos en la mañana del lunes. Aparte de un buen número de medios de comunicación que no querrán perderse el momento en el que lleguen los agentes judiciales y se lleven las obras, están convocados a esa misma hora de la mañana todos los ciudadanos que quieran "a un café" junto al museo a las 7,30 horas. Los convocantes son la organización juvenil de la izquierda independentista Arran, vinculada a la CUP. También ha convocado a movilizarse a todos los leridanos de forma "cívica, pacífica y respetuosa el abuso que supone esta actuación inexplicable" la Plataforma de Entidades Culturales de Lleida, una entidad que ha seguido muy de cerca el conflicto.

En Aragón también están convocados. Pero esta vez a recibir "con aplausos" las obras en Sijena. La plataforma Sijena Sí que ha llevado a cabo acciones contundentes como cantar y lanzar octavillas en el interior de varios museos catalanes en reclamación de las piezas ha pedido a "toda la ciudadanía" que apoye el regreso de los bienes al monasterio oscense. La plataforma, tras criticar que se haya evitado cumplir la orden que ha llevado a que "se tenga que hacer por la fuerza", ha insistido en que el conflicto no es "un enfrentamiento entre dos comunidades hermanas. Pese a eso han asegurado que el regreso de las piezas se celebrará brindando con cava aragonés.

No hay certeza de lo que pueda pasar este lunes y de lo que pueda durar la operación. En salas hay expuestas ocho piezas del conjunto de 44 obras que fueron adquiridas por la Generalitat el 21 de abril de 1983 por 10 millones de pesetas (60.101 euros): las tres cajas sepulcrales de madera policromada del siglo XV y cinco altorrelieves de alabastro policromados del siglo XVI. En los almacenes están el resto: 6 tablas de retablos de los siglos XVI y XVIII y 9 fragmentos más de altorrelieves también de alabastro, muy deteriorados y algunos totalmente alterados por sufrir los efectos del incendio que quemó el monasterio durante tres días durante la Guerra Civil. El grupo más elevado lo conforman las 21 pinturas al óleo sobre tela de los siglos XVII y XVIII. Desde el museo aseguran que el embalar todo este material para que viaje con seguridad requería horas. Desde Aragón tienen prisa para que las piezas regresen a Sijena.