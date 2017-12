El videojuego cierra el telón de 2017 en el Fun & Serious de Bilbao

El triunfo arrasador de Nintendo Switch, con Mario y Zelda como estandartes. Las dudas sobre la viabilidad comercial de la narrativa. La exploración de la psique, con acento español, de Hellblade. La dimisión de Ignacio Pérez Dolset como presidente del DEV por su imputación en la Operación Hanta. Los más de 70 millones de PlayStation 4 instaladas por todo el globo. La crisis del AAA. El auge del iii. La apuesta por el 4K de Xbox One X. La investigación abierta en Europa sobre la legalidad de los micropagos y las loot boxes. La necesidad de ética en los juegos de móvil. El futuro a lo Netflix profetizado por Phil Spencer.

2017 ha sido un año de abrumadora densidad informativa. En lo internacional y en lo nacional. El videojuego ha vivido sucesivas crisis y victorias que dibujan un panorama de lo más incierto para los años venideros. ¿Explotará la burbuja AAA, la de las grandes superproducciones del videojuego que ha vivido castañazos épicos en este 2017? ¿Será el futuro un servicio por streaming en el que el concepto de consola pase a mejor vida? ¿Y cómo diablos ha conseguido Nintendo, vapuleada con su anterior artefacto, la Wii-U, aspirar a la reconquista del trono como líder del sector en un año en que ha abrumado a la competencia?

Todas estas cuestiones encuentran un emplazamiento privilegiado en Bilbao, sede del festival internacional de videojuegos Fun&Serious, que celebra, del 8 al 11 de diciembre, una nueva edición que pasará revista a este 2017, galardones a lo mejor del año incluidos. Dos jotas legendarias del arte interactivo —Jordan Mechner, creador de Prince of Persia, y John Romero, autor de DOOM— encabezarán un nutrido plantel de invitados en el que se encontrarán los grandes actores de la industria y los estudios independientes más punteros.1UP someterá a las estrellas principales al rigor de la grabadora.

Póster de la serie 'El ministerio del tiempo', que estará presente en el Fun&Serious de Bilbao.

Pero el Fun&Serious será también un afinado termómetro para tomarle la temperatura al videojuego español. 2017 ha sido, en muchos sentidos, un año para olvidar en el panorama nacional. ERE de Virtual Toys, dimisión de Ignacio Dolset al frente de la principal asociación del sector (el DEV) por su implicación en la corruptela de la Operación Hanta y enfrentamiento entre el sector mayoritario e independiente y el DEV por una grave falta de comunicación. Sin embargo, este último mes se ha abierto la puerta a la esperanza tras un encuentro histórico durante el festival IndieMad de Madrid entre los autores del manifiesto que pedía una mayor transparencia y comunicación al DEV y su nuevo presidente, Luis Quintans.

Con estos mimbres de final de la tormenta, el Fun & Serious contará con la presencia de estudios que prometen dar mucho que hablar en 2018. A la cabeza de todos ellos, el Blasphemous de The Game Kitchen, el mayor éxito de un videojuego español en Kickstarter con una financiación que superó los 280.000 euros. Su violenta recreación de una mitología oscura, con ecos a Goya y la Inquisición, ha llamado mucho la atención internacional. Blasphemous es punta de lanza de un 2018 que se supone histórico para el videojuego español, con títulos como Do not feed the monkeys (Fictiorama Studios), Crossing souls (Fourattic), Solo (Team Gotham) o The red strings club (Deconstructeam). Destaca también la presencia de Javier Olivares, cocreador de El ministerio del tiempo, para mostrar la apuesta transmedia de esta icónica serie pop española.

Las conferencias y la entrega de los galardones a lo mejor del año, que contarán con la presencia del escritor Juan Gómez Jurado entre el jurado, completan la apuesta de un festival que va consolidándose como una de las citas a marcar en el calendario del videojuego español. 1UP estará allí para contarlo día a día con sus protagonistas.