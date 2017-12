Geoffrey Rush deja la Academia de Cine australiana tras ser acusado de “conducta inapropiada”

El oscarizado actor Geoffrey Rush ha dimitido este sábado como presidente de la Academia de Cine australiana, después de que salieran a la luz acusaciones contra él por "conducta inapropiada", es decir, acoso sexual. Rush, que niega cualquier acusación, ha renunciado no obstante de su cargo en la Academia de las Artes del Cine y la Televisión de Australia (Aacta), que presidía desde hace varios años, afirma la organización en un comunicado.

"Aacta confirma la decisión hoy de Geoffrey Rush de apartarse de forma voluntaria (del cargo) de presidente de Aacta y acepta y respeta su decisión", precisa el texto. "Estamos muy preocupados por la situación y respaldamos un procedimiento que respete tanto el derecho de Geoffrey a la presunción de inocencia y a un proceso justo, como también la buena gestión de la dirección en estas circunstancias", agrega, sin dar más detalles.

Rush, de 66 años, ha presentado su renuncia después de que la Compañía de Teatro de Sidney revelara la semana pasada que había recibido una denuncia en la que se acusaba al veterano actor de haber tenido una "conducta inapropiada" cuando trabajaba con la compañía.

No se dieron detalles sobre el tipo de comportamiento ni sobre la identidad de la persona que interpuso la queja, pero los medios australianos afirman que las acusaciones están relacionadas con la época en la que Rush interpretaba el Rey Lear, de 2015 a 2016.

En un comunicado, que publica Variety, Rush niega los hechos y dice desconocer los detalles de las acusaciones contra él. "Cuando conocí los rumores de una denuncia, llamé inmediatamente y hablé con la dirección de la Compañía de Teatro de Sidney, a la que pedí una aclaración. Se negaron a darme detalles", dijo.

"No cumplir con el derecho de una persona de saber que ha sido acusado, dejándolo solo, no informándolo, pero publicando ese tipo de cosas a la esfera pública, es una negación a la justicia natural y no es como funciona nuestra sociedad", escribe su abogado en el comunicado. "Es una gran decepción para el señor Rush que Sidney Theatre Company haya elegido dañar de forma tan injustificada la reputación de su nombre", añaden.

"En este entorno actual, 'comportamiento inapropiado' puede significar abuso, intimidación u otras formas de conducta reprobable", afirma el abogado de Rush. “Debe quedar claro desde el principio que el señor Rush aborrece cualquier forma de maltrato de cualquier persona en cualquier forma", continuó.

Rush ganó el Óscar a Mejor Actor en 1997 por su papel en Shine (Claroscuro o El resplandor de un genio, según los países) y es uno de los pocos intérpretes en haber sido recompensado con el Emmy de la televisión y el Tony de teatro. Entre el gran público, es muy conocido por ser el villano de las películas de Piratas del Caribe. También por su papel de profesor en El discurso del Rey y por Shakespeare in love.