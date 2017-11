Cómo afectan a las series los últimos escándalos sexuales

En las últimas semanas, víctimas de abusos sexuales de diferentes hombres poderosos del mundo del espectáculo han ido alzando la voz con acusaciones a actores, productores y guionistas. Muchas de estas denuncias se ubican en el mundo de la televisión. En algunos casos, las cadenas y productoras ya han tomado medidas para evitar mantener a nombres con acusaciones tan graves en sus filas. En otros casos, todo está tan reciente que todavía se está pensando cómo salir del paso.

Uno de los casos más sonados ha sido el de Kevin Spacey. El actor ganador de dos premios Oscar ya ha visto afectada su carrera tras las múltiples denuncias procedentes de diferentes ámbitos, incluidos trabajadores de House of Cards que describieron su comportamiento como el de un "depredador sexual". De momento, Netflix ya ha roto sus lazos con el actor. La plataforma online no participará en ninguna producción que cuente con Spacey en sus filas. Además, el rodaje de la sexta y última temporada de House of Cards sigue suspendido a la espera de decidir qué hacer con Frank Underwood, el protagonista de la serie y al que interpretaba Spacey. Netflix tampoco estrenará la película Gore, sobre Gore Vidal y producida y protagonizada por Spacey, que estaba en fase de postproducción.

Pamela Adlon en 'Better Things'.

Otro de los grandes escándalos que han salido a la luz en las últimas semanas ha puesto en la diana a Louis C.K. Los rumores sobre el cómico ya venían de atrás, pero ahora varias mujeres han denunciado que el protagonista de series como Louie o Lucky Louie se había masturbado en su presencia, algo que el propio actor y creador ha reconocido. La primera en reaccionar fue la cadena HBO, eliminando todo el contenido relacionado con el humorista, además de cancelar una gala benéfica que iba a emitir el pasado fin de semana. El canal FX también anunció en un comunicado el final de su vinculación con C.K.. "No figurará como productor ejecutivo ni recibirá compensación de ningún tipo por las cuatro series que estamos produciendo con él: Better Things, Baskets, One Mississippi y The Cops". Esta última ya ha sido cancelada por la cadena. En el comunicado no mencionaban la serie Louie que, tras cinco temporadas, no había sido oficialmente cancelada pero que ya se da por hecho que no regresará. Del resto, en la que tiene una participación más activa es Better Things, creada junto a Pamela Adlon, protagonizada por ella, y de la que C.K. es coguionista. La serie ya había sido renovada por una tercera temporada antes de que explotara este escándalo. Netflix también ha cancelado el especial de comedia que tenía contratado con él, aunque mantiene en su servicio sus anteriores programas especiales con el cómico.

Jeffrey Tambor, que da vida a la mujer transexual protagonista hasta ahora de Transparent, también ha sido objeto de denuncias por parte de una asistente personal y la actriz Trace Lysette, que ha relatado un caso de acoso durante su rodaje. Este domingo, el actor anunciaba que abandonaba la serie. "He dejado claro mi profundo lamento por si algunas de mis acciones fueron malinterpretadas como agresivas, pero la idea de que deliberadamente abusara de alguien es simple y llanamente falsa", ha dicho en un comunicado. "Dado el ambiente politizado que parece haber contagiado a nuestro rodaje, no sé cómo podría volver a Transparent", añade.

Poco antes de que hiciera este anuncio, diversas fuentes cercanas a la serie, recogidas por medios estadounidenses, aseguraban que los guionistas ya estaban trabajando en cómo dar salida a su personaje en la quinta temporada por la que ya había sido renovada la serie. Transparent es además una producción de Amazon, que ya se ha visto afectada por otra acusación de abuso sexual, en este caso contra el jefe de Amazon Studios, Roy Price, quien fue forzado a dimitir.

Otro actor acusado de acoso sexual es Jeremy Piven, uno de los protagonistas de El séquito y que ahora encabeza el reparto de la serie Inteligencia colectiva (Wisdom of the Crowd). Cuatro mujeres le acusan de abuso y acoso sexual, alegaciones que el actor niega. La cadena CBS solo ha dicho que está estudiando el caso y de momento no ha anunciado si habrá más capítulos de su actual serie más allá de los 13 firmados inicialmente. En cualquier caso, los datos de audiencia tampoco ayudaban a ser optimista respecto a su futuro.

Jeremy Piven (a la derecha), en la serie 'Inteligencia colectiva'.

El caso del productor Harvey Weinstein también ha afectado al mundo de las series. Amazon había firmado un acuerdo con su compañía para llevar adelante un importante proyecto, una serie dirigida por David O. Rusell y protagonizada por Robert de Niro y Julianne Moore que ya ha sido cancelada. Además, Weinstein ha desaparecido como productor de los títulos de crédito de Peaky Blinders.

Otro nombre en la picota en los últimos días ha sido el de Matthew Weiner, creador de Mad Men, a quien una guionista de la serie ha acusado de haberla acosado sexualmente. De momento, Amazon sigue adelante con la nueva creación de Weiner, el drama de ocho capítulos The Romanoffs, que reunirá a varios actores de Mad Men como Christina Hendricks o John Slattery.

Matthew Weiner, creador de 'Mad Men'.

Hace pocos días, Warner suspendió a Andrew Kreisberg, productor de The Flash, Supergirl o Arrow, tras recibir denuncias de acoso sexual por parte de 15 mujeres y cuatro hombres de su equipo. Todavía no ha sido despedido, pero se ha abierto una investigación interna. Kreisberg niega las acusaciones. Por su parte, el guionista Mark Schwahn, creador de la serie One Tree Hill (2003-2012), también ha sido objeto de denuncias varias de acoso sexual por parte de actores y miembros del equipo de la serie juvenil. Como consecuencia, la serie The Royals, en la que participaba ahora, ha suspendido su colaboración.

El actor de Gossip Girl Ed Westwick también ha sido acusado de abusos sexuales por parte de varias mujeres de la serie, denuncias que el intérprete ha negado. De momento, la BBC ha suspendido el estreno de Ordeal by Innocence, previsto para estas Navidades y en la que aparecía el actor, y le ha apartado de momento de la serie White Gold a la espera de que se aclaren los hechos.