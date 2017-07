La Ciudad (desértica y millonaria) de la Luz

Zaplana: “Solo me siento responsable de haber lanzado el proyecto”

Eduardo Zaplana fue el promotor político de la Ciudad de la Luz cuando presidía la Generalitat valenciana, entre 1995 y 2002, un periodo de grandes proyectos temáticos y mediáticos, generadores de mucha polémica. Asegura, en declaraciones a este periódico, que no es responsable del fiasco de los estudios, inaugurados en 2005: “De lo único que me siento responsable es de haberlo lanzado en su día. Un gran proyecto que tenía todo el sentido del mundo para una ciudad como Alicante y la economía de su provincia. Fue una idea de Luis García Berlanga y se pretendía tener el único centro en toda Europa para rodar en exterior, interior y en el mar. Los expertos mantenían que iba a ser un gran reclamo para la industria. Y todo lo hicieron profesionales reconocidos. Desde mi marcha en 2002, no soy responsable de lo que se hiciera”. Desde ese año en que Zaplana fue nombrado ministro y hasta 2015, la Generalitat continuó siendo gobernada por el PP.

Fallecido en 2010, Berlanga propuso en un principio unos estudios más modestos que ocuparan las naves de la siderurgia desmantelada de Sagunto. Luego, el director valenciano lideró la empresa Aguamarga, que gestionó la Ciudad de la Luz y acumuló pérdidas y escándalos.

Zaplana dice que incluso “la actual administración” valenciana tiene una buena opinión de los estudios, aunque critica la actitud socialista ante la denuncia. Rechaza que fueran producto de una época de vacas gordas, de despilfarro. Tampoco lo fue su proyecto estrella, Terra Mítica, que costó más de 400 millones y se vendió a una firma privada por 65. “Vacas gordas no han existido tanto. Lo que existió e hicimos muy bien entonces es aprovecharnos de la financiación europea, como Objetivo 1. Y sobre Terra Mítica, una reflexión: si los actuales propietarios dan beneficios, me pregunto por qué no iba darlos anteriormente”.