Los enigmas persisten sobre el suicidio del líder de Linkin Park

Nadie en el entorno de Chester Bennington había sido capaz, al menos públicamente, de aportar algún dato que ayude a millones de aficionados en el mundo a explicarse por qué se quitó la vida el cantante de Linkin Park. La Policía acudió a la casa de Bennington a primera hora del jueves tras la llamada de una empleada doméstica de su casa en Palos Verdes Estates, una zona residencial de lujo sobre un acantilado al sur de Los Ángeles. Según la información de TMZ, la web de noticias de famosos que dio la exclusiva, el cadáver se encontraba en su habitación y todo parecía indicar que se había ahorcado. Según fuentes policiales citadas por TMZ, el cuerpo colgaba de la puerta un armario de su dormitorio. Había utilizado un cinturón.

Todos estos detalles estaban ayer aún a la espera de confirmación oficial. La hora exacta en la que Bennington fue declarado muerto es las 9.08 de la mañana del jueves, explicó a EL PAÍS el portavoz adjunto de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles, Ed Winter. La hora de la muerte aún está por determinar. La muerte “fue comunicada como un suicidio por ahorcamiento”, dijo Winter, pero la causa oficial está pendiente de la autopsia. Otros datos siguen faltando en la investigación. “No sabemos cuándo se le vio vivo por última vez”. El informe final estará disponible en uno o dos días más.

La familia de Bennington no se encontraba en la ciudad. El músico acababa de volver de Arizona, donde vivió su infancia, el día anterior. El jueves era un día de trabajo para Linkin Park. El grupo publicó ese día su último videoclip, Talking to Myself, mientras la muerte de su cantante daba la vuelta al mundo. Esa mañana tenían prevista una sesión de fotos, según TMZ.

Tras la muerte de Bennington, amigos y aficionados de Linkin Park buscan claves que ayuden a explicar lo inexplicable en un hombre que deja seis hijos. En algunas entrevistas, había hablado de sus problemas de adición y de haber sufrido abusos en su infancia. El suicidio, sin embargo, fue un choque para el resto de la banda. ¿Estaba en las canciones de su último disco? Nadie puede salvarme, Hablando conmigo mismo, Invisible… ¿Cuál es la conexión con el suicidio de Chris Cornell? Bennington adoraba al cantante de Soundgarden, 10 años mayor que él, con el que había compartido escenario.

“No puedo imaginarme un mundo sin ti”, escribió Bennington a Cornell en una carta abierta tras su suicidio el pasado mayo. Durante el funeral, en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles, Bennington interpretó Hallelujah, de Leonard Cohen. La actuación, de la que existen algunos vídeos robados en Internet, pone los pelos de punta.

Las coincidencias entre ambas muertes son una de las principales pistas para saber qué pasaba por la cabeza de Bennington. El miércoles 20 de julio habría sido justamente el 53 cumpleaños de Cornell. También lo hizo por ahorcamiento en su propia casa.