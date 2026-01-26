Ángel Casaña, fotógrafo y pionero de la transformación digital en los medios

La calidad de sus imágenes y su capacidad para acercarse a la noticia con humildad, educación y sentido del humor fueron siempre sus señas de identidad

Ángel Casaña, fotógrafo y editor gráfico de la prensa española, falleció el pasado viernes en Madrid a los 61 años. Comenzó su carrera en Diario 16 y participó después en la fundación del diario El Mundo, donde trabajó durante más de dos décadas como fotógrafo, reportero y redactor jefe de fotografía. Su profesión le llevó por más de 35 países a cubrir algunos de los asuntos más relevantes del final del siglo XX y el comienzo del XXI. El rigor de su trabajo, la calidad de sus fotografías y su capacidad para acercarse a la noticia con humildad, educación y sentido del humor fueron siempre sus señas de identidad.

Durante su última etapa en El Mundo, contribuyó a la transformación digital del periódico, una tarea que lideró como fotógrafo que había conocido los grandes cambios tecnológicos de la profesión. Casaña abogó desde el principio por las cámaras digitales, mientras recordaba cómo los fotógrafos cargaban con el material analógico, cruzaban los dedos para que alguno de los carretes de película contuviera la foto del día y contenían la respiración para que una jornada agotadora no se perdiera en el cuarto de revelado improvisado en el baño de cualquier hotel.

La cámara digital, internet y los discos duros portátiles resolvieron parte de aquellos problemas, pero no la gran exigencia informativa del buen fotógrafo de prensa. En su blog La foto, Casaña comentaba la actualidad a través de sus imágenes y alertaba de los peligros de la manipulación fotográfica. En uno de sus encuentros digitales con los lectores, afirmó: “Creo que los profesionales deben ejercer pensando en el valor informativo y estético y tratar de abstraerse de un supuesto criterio de venta”.

Siempre en la vanguardia tecnológica, fundó también un sitio web dedicado a su gran afición por los puros habanos, así como el diario digital de información financiera BolsaNow. El cáncer le había perseguido durante toda su vida, pero hasta el año pasado había logrado adelantarse siempre a las malas noticias. Aquel joven fotógrafo catalán que llegó a Madrid en la década de los 80 culminó su vida, cuatro décadas después, rodeado de sus padres, hermanos y amigos, y dedicado hasta el último momento a su pareja, Betina, y a sus hijos, Oriol y Alisha.