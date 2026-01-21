EL PAÍS cierra un año récord con el mayor crecimiento de lectores entre los grandes periódicos y más de 450.000 suscriptores

EL PAÍS ha cerrado un 2025 excepcional. Ha registrado la mayor subida de lectores digitales de los grandes medios españoles, hasta situarse en los puestos de cabeza de la audiencia, según las mediciones de GfK. Además, cuenta ya con la confianza de más de 450.000 suscriptores y su edición impresa ha reforzado su liderazgo. Las métricas de GfK confirman, además, el liderazgo digital durante el año pasado del conjunto de los medios de Prisa (grupo editor de EL PAÍS) dentro del ecosistema de los grupos de comunicación española.

Los lectores han reforzado su confianza en el EL PAÍS: según las cifras de diciembre de GfK, el medidor oficial de audiencia digital en España, el periódico termina como líder en la categoría de producto de prensa digital, tras un crecimiento del 28% de usuarios únicos si se compara diciembre de 2024 con diciembre de 2025, hasta los 16,99 millones de lectores mensuales. Es la mayor subida en el ranking de los principales medios españoles. El crecimiento en páginas vistas en esa misma categoría es del 68%, también la más destacada entre los grandes periódicos generalistas online.

En la medición que hace GfK de los diarios digitales con todos sus verticales, suplementos y cabeceras asociadas, la categoría conocida como “marca” de prensa generalista, EL PAÍS escala el 29% en usuarios únicos, pasando de 14,4 millones de lectores en diciembre de 2024 a 18,5 al cierre del año, hasta ocupar el tercer puesto, detrás de El Mundo y El Español.

En cuanto al conjunto de medios del Grupo Prisa, los últimos datos de GfK confirman su liderazgo digital entre entre los principales grupos de comunicación españoles, con un crecimiento interanual del 8% de usuarios únicos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. En total, los medios de Prisa concentraron al cierre de 2025 mas de 27 millones de usuarios únicos mensuales en todas sus plataformas mediáticas. Entre ellos está el diario deportivo As, que ha tenido un diciembre histórico. El medio del grupo Prisa repite en la primera posición en la categoría de deportes, con una cifra de 18,13 millones de usuarios únicos. La cifra es un hito para As, que también abre más distancia respecto a sus competidores directos, Mundo Deportivo (13,4 millones) y Marca (13,15 millones). Otros portales como los radiofónicos de la Cadena SER y Los40 encabezan también sus clasificaciones en radio hablada y musical, respectivamente. La Cadena SER es líder de todas las radios en la medición digital de GfK, acorde con la hegemonía que le otorgan los datos de audiencia que elabora el Estudio General de Medios.

Por grupos mediáticos, el liderazgo del Prisa va seguido de Vocento (dueño de cabeceras como Abc), segunda compañía de la clasificación que establece GfK, con 24 millones de usuarios únicos. Le sigue en tercera posición RCS MediaGroup-Unidad Editorial (propietario de El Mundo, entre otros), con 23,7. GfK, la firma encargada de la medición de los datos, utiliza una metodología multidispositivo combinada con la creación de un panel más grandes de más de 200.000 individuos mediante un modelo basado en inteligencia artificial. GfK analiza cómo, cuándo y dónde consumen medios las personas, midiendo la exposición y el impacto real de la publicidad.

Entre los contenidos que más han interesado a los suscriptores de EL PAÍS el pasado mes de diciembre figuran la crónica sobre Europa en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump; el despliegue especial de la investigación internacional sobre los archivos secretos de Damasco y la maquinaría de la muerte bajo el régimen de Bachar El Asad en Siria —realizada junto a otros medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)—; la exclusiva sobre la empresa gestora del hospital público de Torrejón rechazando pacientes para ganar más dinero; el análisis de 11 juristas sobre la sentencia al fiscal general; la entrevista en la que Manuel Castells afirma que “el mundo está en un proceso de autodestrucción”; las listas de prescripción del suplemento cultural Babelia —como Los 50 mejores libros del año o las 10 mejores series-, así como la publicada en Ideas sobre los 10 pensadores tecnológicos más influyentes del mundo. El caso de la polémica con las papeletas del Gordo de Navidad en Villamanín y la información en directo sobre las elecciones de Extremadura están entre lo más leído por el conjunto de lectores de EL PAÍS durante el mes pasado.

Líder en suscripciones

EL PAÍS cuenta con la confianza de más de 450.000 suscriptores, más del doble de los que tiene la siguiente cabecera española. Y en cuanto a la edición impresa, también ha ampliado su claro liderazgo en la prensa generalista con un aumento del 15% en su audiencia durante el último año, sumando más lectores que El Mundo y Abc juntos, según la última ola del Estudio General de Medios.

El diario cuenta con ediciones internacionales como EL PAÍS US —la voz de los latinos en Estados Unidos—, EL PAÍS América y EL PAÍS in English, además de otras específicas en México, Colombia y Chile. Sus newsletters han superado el millón de usuarios registrados, y la cabecera cuenta tanto con el exitoso podcast Hoy en EL PAÍS (casi 800.000 descargas al mes de media durante todo 2025) como con una división audiovisual que ha superado los tres millones de suscriptores en Youtube. En total, la comunidad de seguidores de EL PAÍS en todas sus redes sociales alcanza los 27 millones en todo el mundo. Y más de 350.000 personas permanecen apuntadas a las alertas móviles de sus noticias.