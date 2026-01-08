El Gobierno lanza la primera campaña publicitaria sobre el cambio climático: “Confío en vosotros”

El anuncio oficial, en tono positivo y que pone voz a la Madre Tierra, cuenta con casi dos millones de euros de presupuesto

El mismo día que Donald Trump ha asestado otro duro golpe a la lucha internacional contra el cambio climático al firmar la retirada de EE UU de entidades claves de Naciones Unidas en este ámbito, en Madrid se ha presentado la primera campaña publicitaria del Gobierno de España para concienciar de calentamiento del planeta.

Bajo el eslogan “Cambio climático, el gran desafío de vuestra era”, se trata de un spot en el que habla una mujer, la Madre Tierra, con un mensaje intencionadamente positivo: “En la búsqueda de un futuro más seguro, hay también un camino de prosperidad, de crecimiento, de bienestar”. “Confío en vosotros”, dice la anciana que representa al planeta, con unas palabras que no buscan tanto agradar al ecologismo como llegar más allá de los ya convencidos.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica, la campaña de publicidad tiene un presupuesto de alrededor de dos millones de euros (280.000 destinados a la creatividad y 1,7 millones a la difusión en medios) y comenzará a difundirse en redes sociales de manera inmediata y estará presente en espacios digitales, televisivos, cines y exteriores en los próximos meses.

“La iniciativa busca reforzar la toma de conciencia ciudadana sobre la magnitud del reto climático y pone en valor el papel clave de la acción colectiva para garantizar una transición energética segura y orientada al bienestar”, incide este ministerio.