Artur Mas propone un referéndum para votar entre la independencia y la mejora del autogobierno

A pocas horas de que se inicie la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el expresidente catalán Artur Mas, ha propuesto que este proceso negociador culmine con un referéndum en el que se pueda votar la independencia de Cataluña y la propuesta que haga el Estado para mejorar el autogobierno catalán. Según Mas, se trata de que haya "renuncias mutuas" y que sea una negociación "entre iguales".

"Un referéndum, dos opciones: la catalana y la española, la independencia o un mejor autogobierno" ha dicho Mas durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha explicado que, si se llevara a cabo su propuesta de referéndum, el independentismo renunciaría a una consulta binaria sobre la secesión y el Gobierno español debería renunciar a su oposición frontal a que se consulte a los catalanes sobre la independencia. "Se trata de pasar de la línea roja a la línea verde", ha dicho Mas, rompiendo así el esquema que hasta ahora venía reclamado el independentismo.

"En una negociación de este tipo los lideres han de estar dispuestos a quedar mal ante algunos para quedar bien ante muchos. Nunca un acuerdo importante quedas bien con todo el mundo", ha dicho Mas ante un auditorio en el que estaban presentes consejeros del Govern y líderes de Junts per Catalunya.

Durante su intervención, Mas ha analizado los últimos años del proceso soberanista con un punto de autocrítica poco habitual y ha desgranado "lo que deberíamos haber aprendido". Uno de esos argumentos es la necesidad de que exista unidad interna del independentismo y que no tenerla comporta "una gran debilidad". "No es momento de señalar responsables, pero cuando el adversario es muy fuerte y muy duro has de ir unido", ha dicho.

También ha considerado que "con el voluntarismo no basta, hace falta una buena estrategia", en lo que ha sonado también a una autocrítica por la improvisación de las formaciones independentistas en estos años", al tiempo que ha advertido de la "fortaleza del Estado" y de la posibilidad de que un acuerdo político entre gobiernos pueda ser revocado después por la justicia, como ya pasó con el Estatuto de autonomía.

Mas también ha alertado de la "indiferencia de la cultura de poder que representa la Unión Europea" ante la situación política catalana", y ha alertado que "el ejercicio del derecho de autodeterminación no es incompatible con el buen gobierno". En esa línea, ha propuesto separar a los integrantes del Govern de los líderes y entidades que han de impulsar el proceso independentista. "A cada uno se le podrían pasar cuentas por lo suyo y que cada uno tenga su responsabilidad", ha añadido.