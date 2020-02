El Parlament aprueba crear una comisión de estudio sobre la petroquímica

La imagen es bastante insólita: todos los diputados del Parlament puestos en pie y aplaudiendo a la tribuna del público donde estaban sentados vecinos y trabajadores de las químicas de Tarragona. La Cámara catalana ha aprobado este mediodía crear una comisión de estudio sobre la seguridad en la industria petroquímica y de los planes de emergencia exterior tras el grave accidente registrado el 14 de enero en la empresa IQXOE que se saldó con la muerte de tres personas y heridas a otras siete. La comisión se ha aprobado por 129 votos a favor y ninguno en contra.

La comisión de estudio estará integrada por todos los grupos y su informe final será elevado a la Mesa del Parlament. Su grado de competencia es, por tanto, inferior a la de una comisión de investigación, que sí que tiene la capacidad de poder convocar testigos y que sus conclusiones sean aprobadas por el Pleno. Ciudadanos y el PP han sostenido que hubieran preferido que se creara una comisión de investigación. Los diputados de todos los grupos han admitido que el accidente ha generado un "cambio de paradigma" después de que una chapa de una tonelada de peso saliera disparada como un misil, trazara un recorrido de dos kilómetros y acabara con la vida de un vecino cuando estaba en su casa de Torreforta.

El debate ha evidenciado el sinfín de interrogantes que aún no se han despejado como por ejemplo por qué no sonaron las sirenas de aviso a la población; que es lo que falló en la química o por qué la dirección de la empresa tardó una hora en contactarse con Protección Civil. Yolanda López, diputada de En Comú Podem, ha lamentado que solo existan "cuatro" trabajadores en Protección Civil. "¿Creen que así se pueden cubrir las posibles alertas?", se ha preguntado.

"Necesitamos industria pero eso a las malas empresas no les da licencia para negligir", ha afirmado el socialista Carles Castillo, que ha apuntado que solo el "azar" evitó que se produjera una catástrofe. El diputado ha agregado que Protección Civil carecía de información sobre los expedientes que había realizado Inspección Trabajo en la empresa y ha lamentado que las sirenas no sonaron pese a la fuga y que solo se ordenara el confinamiento 29 minutos después de la explosión.

Castillo ha afirmado que los vecinos de Torreforta de la zona afectada por la explosión continúan con las ventanas sin cristales por culpa de las disputas entre aseguradoras y ha revelado que la familia de Sergio, el frutero que perdió la vida, aún no ha podido regresar a su casa. Raquel Sans, diputada de ERC, ha matizado después que el Ayuntamiento de Tarragona ofreció a los vecinos ayuda psicológica y una alternativa de vivienda. El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha presenciado el debate desde el palco.

Vidal Aragonès, de la CUP, ha reclamado que la comisión actúe sobre el terreno para saber de primera mano lo que ocurre y mirar a los ojos de los vecinos. "Asumimos la reivindicación de la plataforma Cel net", ha afirmado. Sans ha admitido que los ciudadanos no saben cómo actuar tras un accidente así y ha reclamado que se despejen un sinfín de lagunas sin resolver como cuándo se supo que no había riesgo de nube tóxica. "Fue un episodio grave y hay que dar respuestas claras al sector y a la población", ha agregado Teresa Pallarès, que no ha omitido el impacto económico que tiene la industria química en la ciudad y que sus empleados cobran una media de 37.000 euros al año.