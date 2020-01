Al menos cuatro heridos en una explosión e incendio en un polígono petroquímico de Tarragona

Imagen del incendio y la explosión en Tarragona. En vídeo, recopilación de imágenes grabadas por usuarios de Twitter. J. Ll. Sellart | epv

Una explosión y un incendio en la empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE), heredera de la antigua IQA, ha causado al menos cuatro heridos en Tarragona, según Bomberos. Protección Civil ha confirmado que el teléfono de emergencias ha recibido diferentes llamadas informando de la explosión, que se ha podido notar a varios kilómetros de distancia y pide el confinamiento de las poblaciones de La Canonja, Vilaseca y tres barrios de Tarragona. El polígono petroquímico se halla en el triángulo formado por los municipios de Tarragona, Vilaseca y La Canonja. El servicio de Emergencias, por su parte, asegura que no hay nube tóxica.

En la extinción del fuego trabajan 10 dotaciones de Bombers de la Generalitat. Los bomberos están recabando información de cómo apagar el incendio debido a los materiales involucrados. La policía ha acordonado la zona y ha cortado las vías de acceso al sector. Renfe ha interrumpido la circulación de trenes entre Tarragona-Reus y Tarragona-Port Aventura. Afecta a las líneas R15, R16, RT1 y RT2. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, y el consejero del Interior, Miquel Buch, se están desplazando al lugar.

Maite Fonoll estaba en una tienda de un polígono, a unos dos kilómetros de distancia, cuando ha escuchado la explosión. “Ha temblado todo el edificio entero. Ha sido muy fuerte”, explica por teléfono. Los clientes se han dado cuenta rápidamente de que algo había pasado en la zona petroquímica. “Y cuando algo ocurre allí, todos temblamos”. La gente ha abandonado la zona rápidamente y se ha formado un colapso momentáneo en la carretera por la cantidad de personas que intentaban regresar a sus casas. “Sabemos que en caso de emergencia, lo primero que tenemos que hacer es confinarnos”, añade Fonoll. Alrededor de la zona del incendio, según esta mujer, no costaba ni respirar ni se percibían malos olores.

“Han temblado los cristales de las ventanas”, coincide Marta Minguella, vecina de La Selva del Camp, a unos 12 kilómetros del lugar, que estaba en su casa cuando se ha producido la explosión. Minguella, igual que otros vecinos a través de las redes sociales, lamenta que las alarmas no han sonado en su municipio. Bomberos ha asegurado a través de las redes sociales que no se harán sonar las alarmas porque no hay afectación fuera del polígono industrial.