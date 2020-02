La Generalitat apoya una campaña para hablar con los inmigrantes en catalán y que no se cambie al español

La consejera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, ha defendido este miércoles en el Parlament la campaña No em canviïs la llengua (No me cambies la lengua), que anima a los catalanoparlantes a utilizar, por defecto, el catalán con las personas de origen extranjero y a no cambiar directamente al castellano por suponer que no entienden la lengua catalana.

Durante la sesión de control al Govern, la diputada del grupo parlamentario de Junts per Catalunya y alcaldesa de Vic, Anna Erra, ha animado a la Generalitat a apoyar la campaña presentada en septiembre, pero impulsada meses antes por la activista Rosario Palomino, nacida en Perú. "Tenemos que poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar siempre en castellano con quien por su aspecto físico o por su nombre no parece catalán", ha afirmado Erra. En opinión de la diputada, si no se acaba con esa práctica, "será difícil que el catalán crezca".

La consejera, por su parte, ha valorado "muy positivamente" la campaña, que "tiene el objetivo de que los catalanoparlantes mantengan el catalán ante personas que por sus rasgos o signos distintivos no sepan si saben o no catalán". Vilallonga ha considerado también que "es importante que las personas recién llegadas se sumen al catalán, que es una lengua de acogida y hermanamiento".

No em canviïs la llengua tiene un perfil de Twitter y de YouTube con más de 10.000 seguidores que se define así: "Somos los catalanes nacidos en todas partes defendiendo la lengua que nos une, que nos iguala, que nos hermana: la lengua catalana". La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, ha seguido la intervención de la consejera de Cultura desde el Parlament y ha expresado su apoyo a la campaña y a la "fuerza de los ciudadanos aprendiendo la lengua catalana".