El Liceo salvaguarda su patrimonio en un archivo digital

La historia del Gran Teatre del Liceu comienza una nueva etapa virtual. Con motivo del 20 aniversario de su reapertura, el coliseo publica una base de datos en línea con más de 16.000 documentos, fotografías y fichas artísticas de todos sus espectáculos de las últimas dos décadas. Desde ahora, y hasta la celebración de su 175 aniversario en 2022, el teatro incorporará de forma paulatina el resto de temporadas hasta completar su legado artístico desde su inauguración, en 1847. La iniciativa es el fruto de una investigación de Jaume Tribó, maestro apuntador del teatro, quien ha trabajado de manera conjunta con el Archivo de la Fundación del Liceo.

El coliseo barcelonés ha vivido muchas jornadas de gloria. Pero también ha resistido épocas donde su futuro no era tan esperanzador. La colección digital, cuando esté concluida, permitirá realizar un viaje por siete diferentes periodos que marcaron la historia del recinto. Desde el primer incendio de 1861, pasando por los años de la Guerra Civil, hasta el fuego causado por la chispa de un soplete que redujo a escombros el interior del teatro, en 1994. El sitio web permite la búsqueda de información por títulos, profesionales o compañías. Además, posibilita encontrar datos como quién cantó en cada función o si hubo cancelaciones de algunas de las representaciones.

El director del Liceo, Valentí Oviedo, resaltó en la presentación que la digitalización de los anales es una herramienta “hecha en casa”, que comenzó en 2017. “Nos gusta mucho hablar del futuro, pero un teatro como este se apoya en sus orígenes para también poder impulsarse”, comentó. El director destacó la labor de investigación del maestro Tribó, a quien se refirió como “una figura muy importante” para el desarrollo del proyecto: “Nos ha permitido trasladar a un entorno digital todo su conocimiento, que puede ser consultado por cualquier persona del mundo”, señaló.

Tribó trabaja en el coliseo desde 1975 pero, según explicó, se ha preocupado por “reunir datos, bucear en los archivos y preguntar dudas a los grandes liceistas” desde hace casi tres décadas. “Este trabajo lo empecé por cuenta propia, en 1993, cansado de que los turistas, sobre todo los estadounidenses, me preguntaran cosas que no sabía responder con exactitud”, recordó. El trabajador y gran experto en el Liceo, detalló que la iniciativa incluye un apartado con anécdotas que vivió en primera persona, y otras que ha investigado. “Hay cosas divertidas, otras que no lo son tanto”, aseguró. La sección incluye algunas historias como cuando en 2006 la soprano Mariola Cantarero cantó Lucia di Lammermoor con un fuerte resfriado o el pinzamiento lumbar que la italiana Daniela Dessì sufrió en el escenario en 2003, cuando cantaba uno de los personajes de Aida.

De momento, la base de datos cuenta con 16.394 documentos que aportan información sobre 722 obras, 9.982 profesionales y 20.912 representaciones. La página web funciona como una Wikipedia que incluye la ficha artística completa de las funciones, con más de tres millones de registros relacionados entre sí. Los usuarios pueden editar la descripción de las imágenes con el nombre de las personas que aparecen, en un proceso que será validado por los responsables de la plataforma. La herramienta se irá actualizando periódicamente con las obras de las próximas temporadas del Liceo, y ya alberga fotografías de espectáculos recientes.