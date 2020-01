Almeida recupera un proyecto de la época Botella para reformar la Puerta del Sol

El Ayuntamiento ha apostado por recuperar un proyecto de 2014 para abordar la peatonalización total de Sol. La última remodelación de la icónica plaza fue en 2009, cuando prácticamente se eliminó el tráfico de paso, dejando solo un carril. Ahora, según adelantó en septiembre el alcalde Almeida, se completará la peatonalización. Para ello, el Consistorio ha tomado como base la propuesta de los arquitectos Ignacio Linazaroso y Ricardo Sánchez que apuesta por ordenar la plaza, despejar el espacio y mover las tres esculturas que la decoran: la Mariblanca, el Oso y el Madroño y la ecuestre de Carlos III.

El diseño propuesto fue el ganador de Piensa Sol, un concurso que el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) lanzaron hace seis años para buscar soluciones a la plaza. El plan acabó en un cajón. Ahora, usando esos planos, Linazasoro y Ramos, en colaboración con los técnicos municipales, van a definir la reforma definitiva. “Este espacio se ha desvirtuado con elementos antiestéticos o mal situados”, explicó el arquitecto Linazasoro ayer en el COAM, donde presentó la reforma junto al alcalde Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. El proyecto busca, según el arquitecto, “dignificar este espacio”, reordenarlo y limpiarlo: “Limpiando es como se conseguirá que consiga esplendor”.

Las tres icónicas esculturas que decoran la plaza cambiarán de posición. La estatua ecuestre de Carlos III —una réplica del original, del escultor del siglo XVIII Juan Pascual de Mena, que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando— dejará de ocupar el espacio central de Sol y se instalará en el lateral cercano a la Casa de Correos, fundada a finales del sigo XIX y que definió la fisionomía del espacio.

Frente a ella, justo al otro lado de la plaza, se instalará la Mariblanca —también una copia; la original está en la Casa de la Villa—, un homenaje a Venus, de autor desconocido, que llegó a Madrid en el siglo XVII. En el mismo eje que la Mariblanca se instalará el Oso y el Madroño, un trabajo del escultor Antonio Navarro Santafé. Aunque lleva en Sol desde 1967, no siempre ha estado en la misma posición. Hasta 1986 aparecía donde está ahora, lugar al que volvió en 2009, después de estar 23 años en la desembocadura de la calle del Carmen. Con la remodelación presentada ayer, se instalara en la zona norte de la plaza.

Si la peatonalización de Sol fue anunciada el pasado septiembre, ahora se avanza en el proyecto aunque no es definitivo. El proyecto de 2014 tiene que ser adaptado y seguramente sufrirá alguna modificación. Los trabajos no cuentan todavía con dotación presupuestaria y aún no se ha elaborado un plan de movilidad de la zona. En la Puerta del Sol se producen 6.800 desplazamientos diarios, según datos municipales. De estos, 4.000 son taxis —el 70% de ellos circulan vacíos, confirman desde el Consistorio—; más de un millar (1.100) en coches de particulares. Un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) surca la plaza (la línea 3), mientras que otro (51) tiene su cabecera en la plaza.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram