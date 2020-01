Madrid es la región con más denuncias médicas

Dicen los datos que la sanidad madrileña es la que más denuncias acumula: de 13.454 en España, 3.104 el pasado año fueron en Madrid, según la memoria de la Asociación Defensor del Paciente. Por detrás va Andalucía con 2.593 casos y en tercer lugar Cataluña, con 1.966. Por servicio y especialidad, en orden, cirugía general, listas de espera, traumatología, transporte sanitario y ginecología y obstetricia fueron las que más quejas acumularon el pasado año. Por centros, el Hospital 12 de octubre, seguido de la Fundación Jiménez Díaz, el Gregorio Marañón, La Paz y el Ramón y Cajal.

Carmen Flores, que preside la organización, asegura que esas cifras "podrían multiplicarse por 100 para acercarse a la realidad". Está convencida de que lo que les llega es solo "una ínfima parte de lo que sucede". Ocurre, sobre todo, en torno a las listas de espera, una cuestión opaca con la que profesionales, sindicatos y oposición vienen batallando desde hace años.

Según la memoria, es el ámbito con más "trucos": "Para que baje, llaman al paciente, les dicen que las agendas están cerradas y que ya le llamarán cuando las abran. En ese momento el paciente está esperando, sin embargo desaparece de la lista y deja de contabilizar". Otra "artimaña", cuenta Flores, es que los pacientes "se ven casi obligados a optar por hospitales privados porque se les dice que los públicos de referencia tienen demoras larguísimas. Entre esperar ocho meses o esperar uno, la gente prefiere uno, y acaban en lo privado".

Madrid puso en marcha una estrategia en 2016, un Plan Integral con el único objetivo de reducirlas con una duración de cuatro años. Sin embargo, según un informe de la Cámara de Cuentas del pasado diciembre, la Comunidad solo gastó el 1,4% del presupuesto inicial de ese plan en 2018: 889.000 euros de 61,5 millones. "El anuncio de un nuevo plan de choque de listas de espera es indicativo de que el anterior ha fracasado al no cumplir sus objetivos. Pero parece un tanto banal puesto que no especifica el coste, si se van a contratar más facultativos o si los quirófanos van a estar a pleno rendimiento por las tardes", apunta la memoria.

Flores recuerda que, al igual que con las demoras, hay otros ámbitos en los que llevan años prometiéndose cambios que nunca llegan: "Como la Atención Primaria, que sigue colapsada por la escasez de médicos de familia y pediatras". Lo que está estrechamente relacionado con las urgencias hospitalarias, que se saturan con pacientes que llegan directamente, sin pasar por los centros de salud, y que son otra de las áreas con más reclamaciones en la región: ese servicio en el Hospital La Paz es el que cuenta con más quejas. Algo que, según el Defensor del Paciente, es ya una "enfermedad crónica".

Para la presidenta de la asociación, "la Comunidad cree ser la más alta y la más guapa, pero es falso. Fallan muchísimas cosas, como la atención sanitaria a los mayores, porque hay quien cree que alguien con 80 años no tiene derecho a tener calidad de vida. Y si no es eso se cae un techo y si no se inunda algo y si no se encuentran roedores...". Pero eso, concluye, no es "lo peor". Lo que más preocupa a lFlores es algo que cree que subyace a todo lo demás: "La prepotencia de la Administración. No les importa nada más que la privatización".

