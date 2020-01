Torra convoca para este viernes una reunión de la mesa de partidos catalanes

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado para este viernes una reunión de la mesa de diálogo de partidos catalanes. Será la tercera edición de este encuentro, cuya primera reunión fue en noviembre de 2018, y que no se había vuelto a producir desde febrero del año pasado. Esta mesa, a la que están invitados todos los partidos con representación en el Parlament, es considerada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como imprescindible para avanzar en el diálogo, ya que implica que el president escuche a todas las fuerzas parlamentarias.

La reunión tendrá lugar el viernes en el Palau de la Generalitat a las 17.00 horas. La invitación se remitió a todos los partidos catalanes el lunes por la tarde. Esta mesa de partidos no se reunía desde febrero de 2019, y tampoco tuvo lugar en diciembre pasado, como inicialmente se preveía. En la última ocasión, esta mesa --a la que acudieron PSC y comunes, pero no el PP ni Ciudadanos-- acordó crear un plan de trabajo y reunirse una vez al mes, pero no lo volvió a hacer.

En declaraciones a TV3, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hecho alusión a esta convocatoria: "Torra ha convocado para este viernes el espacio de diálogo que el Parlament le encomendó (...). He recibido la convocatoria y no creo que sea un secreto". Iceta se ha mostrado partidario de que Torra conozca la opinión de los partidos no independentistas antes de que mantenga el encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsto para la semana que viene. "Si antes de verse con Sánchez quiere verse con el resto de independentistas, evidentemente, puede hacerlo. Pero iría muy bien que el Govern no solo trasladase una opinión de los independentistas , sino (...) la del conjunto del país", ha señalado.

Este encuentro es paralelo a la preparación para la mesa de diálogo entre Gobiernos pactada por PSOE y ERC durante las negociaciones para la investidura. Como previa a esta mesa, está previsto que Sánchez y Torra se reúnan y que Torra convoque, como ya ha anunciado, otra mesa, esta vez con partidos y entidades independentistas. Sobre la constitución de esta mesa está en el aire si participarán también los comunes, ya que la entidad independentista ANC ya avisó que solo participaría si se trataba exclusivamente de un encuentro entre independentistas y para discutir sobre la estrategia independentista.