La Mesa de diálogo se reunirá cada mes y remitirá sus acuerdos a la bilateral

Reunión de la Mesa de Dialogo entre el Govern y algunos de los partidos del Parlament (ERC, Junts Per Catalunya, PSC, Catalunya en Comu Podem).

La mesa de diálogo entre el presidente de la Generalitat y los grupos del Parlament que asisten al cónclave los independentistas más el PSC y los comunes- ha alcanzado el acuerdo de mantener una sesión una vez al mes y crear un plan de trabajo y una metodología para futuros encuentros. Además, el órgano decidió trasladar sus conclusiones a la mesa bilateral entre el Gobierno y Generalitat, y a una segunda mesa, todavía no constituida, que reuniría a los partidos catalanes con los de que tienen representación en el Congreso.

Todos los grupos parlamentarios que asistieron a la reunión se congratularon de la transparencia mostrada por el Govern a la hora de transmitir el estado de las relaciones con el Gobierno y reprocharon la ausencia de Ciudadanos, PP, y la CUP. Durante el transcurso de la cita, el Ejecutivo catalán reveló el documento de los 21 puntos que el president, Quim Torra trasladó al presidente Pedro Sánchez en la reunión que celebraron el 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes. La de este martes ha sido la segunda ocasión en la que se ha reunido la mesa, propuesta por el PSC y convocada por Torra por primera vez el pasado 16 de noviembre. Aquel primer encuentro, que discurrió con cordialidad, evidenció la distancia entre los independentistas y el resto de grupos y no llegó a ningún acuerdo concreto.

La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, se ha mostrado satisfecha con el desarrollo del cónclave. "Ha sido muy productiva al orientar las futuras mesas de diálogo” ha afirmado la también portavoz del Govern, que también explicó que durante la reunión habían detallado el punto en el que estaban las negociaciones con el Gobierno. El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, celebró la creación de un plan de trabajo y una metodología y que se fije un calendario mensual. Pese a ello, el republicano reclamó un cambio de fase. “Hay que pasar de las voluntades a los acuerdos”, defendió.

Las declaraciones de Sabrià y Artadi demostrar la tensión entre los dos socios del Gover. En republicano ha puesto como condición para retirar la enmienda a los Presupuestos del Estado el "fin de la represión" y la portavoz le ha respondido que el juicio comenzará la próxima semana y ha calificado esa petición de "ejercicio poco realista”.

El líder del PSC, Miquel Iceta, apreció la decisión del Govern de convocar una nueva sesión de la y ha agradecido el gesto de "transparencia” por la información que les facilitó. Sobre el documento de los 21 puntos que Torra pidió a Sánchez, el socialista consideró que no servía para acercar posturas en el escenario actual. No quiso ahondar sobre la figura del “mediador” que están buscando los dos Gobiernos y que es una demanda de la Generalitat. Iceta dijo no conocer el perfil buscado, ni ningún nombre.

Ciudadanos y el PP, por un lado, y la CUP, por otro, se han ausentado por segunda vez en la Mesa del diálogo. A la sesión han acudido por parte del Govern, Torra, Artadi y los consejeros de Economía y Justicia, Pere Aragonès y Ester Capella, respectivamente, en un juego de equilibrios entre los dos socios. Mientras que los representantes de los grupos parlamentarios han sido Albert Batet y Gemma Geis, por JxCat; Sergi Sabrià y Anna Caula de ERC; los socialistas, Miquel Iceta y Ramón Espadaler; y Jéssica Albiach, y Susanna Segovia por parte de los comunes.