Torra insta a ERC a ejercer la autodeterminación “lo antes posible”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rescatado esta mañana en la sesión de control en el Parlament la llamada que realizó en octubre en el debate de política general en favor de celebrar otro referéndum esta legislatura. Y lo ha hecho en plena negociación entre sus socios de Esquerra Republicana y el PSOE por la investidura de Pedro Sánchez. Torra ha mostrado su desconfianza en las conversaciones que están llevando a cabo sus compañeros de gobierno apremiado a ERC y a todos los diputados independentistas a que hagan "honor" al compromiso suscrito de ejercer la autodeterminación "lo antes posible". En la misma sesión, ERC ha defendido su negociación con los socialistas por la oportunidad, han dicho, de "sentar al Estado en una mesa".

"Yo ya hice una propuesta y hay que trabajar como ejercemos el derecho de autodeterminación lo antes posible", ha señalado el president en alusión a la iniciativa que dejó desconcertada en su momento a su propia bancada. Torra se ha distanciado así del discurso de Esquerra, que le había sumado a participar en su estrategia de aprovechar la "oportunidad histórica" de que el Estado se "siente en una mesa".

La sesión de control ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los socios de Gobierno sobre cómo encarar las negociaciones de investidura aunque compartan los mismos objetivos. Sergi Sabrià, portavoz republicano, ha reivindicado también la amnistía y la autodeterminación y ha subrayado que han querido compartir los contactos con el PSOE de quien ha recordado que ha aceptado que se trata de un "conflicto político". "Tenemos una oportunidad histórica de hacer sentar al Estado en una mesa. El resultado electoral les obliga. Hagamos que se mueva", ha afirmado.

Con todo, el expresident Carles Puigdemont ha allanado en las últimas horas la intención de Esquerra de no obstaculizar la investidura de Pedro Sánchez. La decisión ha coincidido también en el tiempo con la postura de ERC de ceder a Junts per Catalunya un senador. Ayer, el grupo de Puigdemont decidió retirar una moción en favor del derecho a la autodeterminación que contraviene las advertencias del Constitucional. La decisión no ha agradó especialmente a Laura Borràs, líder de JxCat en el Congreso ni al propio Torra.

El president es partidario de una mesa entre gobiernos y ha recordado que la hoja de ruta del Govern quedó plasmada tras conocerse la sentencia de "los 100 años", como así denomina a las penas a las que se enfrentan los políticos independentistas en prisión. "El 14 de octubre rechazamos la sentencia, nos congratulamos de que hubiera manifestaciones pacificas y pedimos al Estado iniciar un dialogo con el president de la Generalitat", ha afirmado recordado que los tres grupos independentistas pactaron entonces un acuerdo nacional en favor de la libertad, amnistía y ejercicio autodeterminación. Yo ya hice una propuesta", ha dicho.