Santi Vila: “Nadie sabe a qué se refiere Quim Torra cuando dice ‘lo volveremos a hacer”

Pregunta. ¿Cómo es su relación con los otros condenados?

Respuesta. Con los que están en prisión, no tengo. Con los otros, sí. Me he visto con alguno de los familiares.

P. ¿Aún es amigo de Carles Puigdemont?

R. Con el president hemos tenido una relación muy pequeña, solo epistolar. No me han levantado las medidas cautelares, pero lo primero que haré cuando me devuelvan el pasaporte será ir a verle. No me apuntaré a frivolizar su situación, que es muy dura. Si queremos resolver todo esto, tenemos que empezar a empatizar con el otro. Le aprecio aunque hayamos discrepado políticamente. Y siempre insistiré, aunque en España cueste creerlo: en el último trimestre de 2017 Puigdemont no quería que se produjera el choque institucional.

P. ¿Volverá a la política tras la inhabilitación?

R. Ya hice lo que tenía que hacer, otra cosa es que por responsabilidad cívica siga defendiendo mis ideas. Y si hiciera algo más no me dejarían entrar en casa...