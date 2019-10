La ANC protesta por un acto de España Global con los cónsules que ha sido suspendido

La Asamblea Nacional Catalana y el grupo Pícnic por la República han organizado esta mañana una protesta en Barcelona contra un acto de España Global, que ha sido finalmente aplazado. Los manifestantes han convocado un acto en la plaza de la Catedral que ha desfilado después hasta la puerta del edificio del Archivo de la Corona de Aragón donde Irene Lozano, secretaria de España Global, había convocado a los cónsules destacados en Barcelona. La reunión iba a empezar a las 12.00 pero la Delegación del Gobierno anunció a las 11.35 que se aplazaba por estar destinando sus energías a combatir los estragos causados por el temporal. La movilización ha continuado después con una protesta en la Via Laietana, ante la Jefatura Superior de Policía, donde los manifestantes han cortado el tráfico hora y media.

Con pequeñas pancartas con el lema en inglés "Spain doesn't talk. Spain convicts" (España no habla, España encarcela), unas 500 personas han participado en la movilización mientras de forma simbólica se tapaban un ojo en recuerdo de las personas que han perdido la visión por culpa del lanzamiento de las pelotas de goma. El grupo se ha desplazado después hasta el Archivo, que colinda con la Catedral, para continuar la protesta. La Delegación ha anunciado entonces la suspensión del acto.

Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, ha interpretado la anulación del cónclave a que el Gobierno no está dispuesto ni siquiera a aceptar "protestas pacíficas". "La señora Lozano pretendía explicar las bondades de la supuesta España democrática a los cien cónsules de Barcelona. ¡Han suspendido el acto!", ha dicho delante de la institución en medio de una ovación.

La movilización, a la que se han unido después grupos de estudiantes, ha pasado después por la plaça de Sant Jaume y la Via Laietana hasta la jefatura Superior de Policía donde los manifestantes han realizado una sentada y han cortado el tráfico durante hora y media. Los concentrados han lanzado gritos contra la policía con "Este edificio será una biblioteca" o "No son presos, son rehenes". La protesta ha culminado con un minuto de silencio por todas las personas heridas y en particular por quienes han perdido la visión de un ojo y con una pancarta en la que se leía que "solo las dictaduras encierran a los políticos pacíficos".