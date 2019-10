“La Comunidad debería dedicar más dinero a cultura”

Para Rivera de la Cruz, un teatro público debe ser “intergeneracional; estar en contacto con el ecosistema teatral local; y un lugar de producción”. Ese es su modelo para Canal, “buque insignia de la cultura de la Comunidad”. Hace unos días, la coreógrafa Blanca Li fue nombrada directora de la institución, que maneja un presupuesto de 3,8 millones de euros y que el año pasado, con Natalia Álvarez Simó al frente, consiguió una tasa de ocupación del 85%. “Canal ha tenido directores muy buenos: [Albert] Boadella, [Álex] Rigola, Álvarez Simó…”, opina la consejera. ¿La elección de Li es una apuesta por lo comercial (estilo Boadella) o más vinculada a lo contemporáneo (la vía Rigola-Álvarez Simó)? “Espero que sea la vía Blanca Li”.

El nombramiento se ha realizado de manera directa sin concurso público. “Hay perfiles, grandes nombres, que no se presentarían a un concurso público; que no estarían dispuestos a someterse a ese escrutinio”. ¿Es eso bueno? “En un mundo perfecto, lo ideal sería haber hecho ese concurso público, pero este no es un mundo perfecto”, zanja Rivera de la Cruz.

Desde hace años, parte de la programación de Canal la realiza Clece —empresa de servicios dentro de ACS, propiedad de Florentino Pérez—. Gestiona el Escenario Clece, donde Blanca Li estrenó la pasada temporada Solstice. ¿No le extraña que una empresa de servicios programe en Canal? “Hasta ahora ha funcionado razonablemente bien. El acuerdo [con Clece] dura hasta finales de 2020; no hay una decisión tomada con respecto a la continuidad del acuerdo”. “Me gustaría que del Canal salieran más producciones”, agrega la consejera, “que hubiese una marca Canal”.