Cultura más allá de la M-40

Hace 25 años un teniente de alcalde de Navalcarnero citó a Daniel Lovechio en el Ayuntamiento del municipio. El joven actor y director había solicitado una licencia para de apertura de Teatro Tyl Tyl. “Me dijo que montar un teatro no era normal. Le repliqué que igual no era habitual. Las cosas no han cambiado mucho”, cuenta Lovechio, que se mantiene desde entonces “en el exilio”, sacando adelante un proyecto cultural al margen del imponente circuito de la capital. "Del presupuesto de la Comunidad destinado a cultura en 2018 (128,4 millones de euros), solo 41,5 millones se destinan a proyectos más allá de la M-40", explica Jazmín Beirak, número 12 de la candidatura de Errejón (Más Madrid) a la Comunidad. "Hace falta de un plan de descentralización", agrega Beiraz. "Para el actual gobierno regional (del PP con apoyo de Ciudadanos), la descentralización es uno de los pilares básicos de su gestión”, responde el consejero de cultura. [Compara las propuestas de Cultura de los candidatos a la presidendia de la Comunidad]

El 70% de los municipios de la Comunidad tienen menos de 10.000 habitantes y seis tienen en torno a 150.000. Daniel Lovechio lleva ubicado en uno de ellos, Aranjuez, desde hace 24 años. A pesar de su solera, Teatro Tyl Tyl, sufre precariedad: “Recibimos un 15 % de lo que necesitamos, el equivalente a menos de dos meses de nuestros gastos. Hacemos campañas escolares por vocación. Si el trabajo en colegios fuera subvencionado, se articularía una red entre la educación y cultura”, apunta. “Es como si estuviéramos en una galaxia y los políticos en otra. Además que yo creo que en este país, todavía hay que cuando escucha la palabra cultura se lleva la mano al revolver”, explica.

“Durante esta legislatura, el PP no ha atendido bien a todos los municipios de la región: ni presupuestariamente ni en cuanto a líneas de actuación específica”, afirma Beirak de Más Madrid. Ella apuesta por renovar la red de teatros, crear núcleos y circuitos culturales fuera de la capital o aumentar los concursos de libre concurrencia. “El modelo de mancomunidades culturales, como Francia o Portugal, me parece muy interesante”, agrega la candidata.

“Esta ha sido la legislatura de la descentralización”, defiende su gestión Jaime de los Santos, que va de número 16 en las listas del Partido Popular de la Comunidad. “Con nuestros proyectos culturales hemos llegado a 178 de los 179 municipios de la región, incluido uno con 44 habitantes”, continúa el consejero.

A Cambaleo Teatro no llegó lo suficiente. Antonio Sarrió, de 57 años, fundó la compañía en 1982. Y desde el 89 gestiona y programa la sala alternativa La Nave de Cambaleo en Aranjuez, “un proyecto cooperativo de un equipo de siete personas”. “Llevamos 30 años navegando en la miseria”, zanja. “Vivir de esto sería imposible con los recursos que tenemos. El problema es el desprecio al arte y la cultura en la mesa en la que se reparte al dinero”, denuncia Sarrió. Según el gerente de la sala, las ayudas para salas alternativas no llegan “ni a la mitad de lo que había en 2007”. “Una verdadera política de descentralización sería generar centros en la periferia que se conviertan en focos emisores de cultura y arte. Las políticas que se llevan desarrollando desde hace 25 años ni se lo plantean”, concluye.

“El Teatro Real, el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen o los Teatros del Canal, se llevan, inevitablemente una gran parte de las subvenciones. Y no tiene nada que ver con la descentralización”, señala De los Santos. Habla de iniciativas como la programación de la Red de Teatros de la Comunidad, con espacios escénicos en 65 localidades madrileñas y con un aumento del presupuesto de 2015 a 2019 del 80% (pasando de un millón al 1,8 millones actuales).

“No podemos poner en el mismo apartado la creación con la promoción de espacios”, afirma el consejero. Saca pecho de gestión hablando de la ampliación de las líneas de subvenciones (que han pasado de seis a 13); de nuevas ayudas a Ayuntamientos para que atraigan proyectos culturales o el aumento de actividad de la Red Itiner, que busca acercar las artes plásticas a los municipios de la región. Para Beirak no es suficiente: “Queremos implicar a todos los agentes de la región. Un ejemplo: las fiestas del 2 de mayo, que actualmente tienen un enfoque puramente institucional, queremos que sean una semana de celebración de la cultura. Unas fiestas de toda la región y en las que se implique el tejido cultura y la administración local”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram