La patronal catalana reclama “responsabilidad” ante la escalada de las protestas

La patronal catalana, Foment del Treball, ha emitido un comunicado este miércoles en el que reclama "responsabilidad" a las instituciones ante los altercados de los últimos días por las protestas contra la sentencia del procés. Hasta ahora Foment se había limitado a pedir, antes de conocerse la sentencia, "respeto ante las resoluciones judiciales" y que las protestas no afectasen al desarrollo de la actividad económica. Ante la escalada de tensión con las protestas del lunes en El Prat y los altercados en el centro de Barcelona el martes, Foment ha elevado el tono al considerar que están afectando a la actividad económica y a la imagen internacional de la ciudad. "Evitar la destrucción de este capital [la reputación de la ciudad] es una responsabilidad que todos debemos compartir", señala el comunicado.

La patronal que preside Josep Sánchez Llibre considera que "la violencia vivida en las últimas horas" suponen un "riesgo de romper el clima de convivencia y tolerancia". Las imágenes de altercados con barricadas y fogatas en las calles céntricas de Barcelona ha hecho salir al empresariado catalán. "Nos obliga a reivindicar la calma y la serenidad y, cómo no, a apelar al diálogo" que consideran ha sido el gran ausente en el procés.

En primer lugar, en su comunicado Foment pide "responsabilidad a las instituciones públicas, partidos políticos y sus líderes", con un claro mensaje al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que durante toda la jornada ha evitado condenar los actos violentos de los altercados: "Alentar las movilizaciones, las protestas ciudadanas y la ocupación de infraestructuras estratégicas desde la Generalitat de Catalunya, que tiene el deber y la obligación además de preservar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de los servicios públicos, representa una extrema contradicción que deriva en la confrontación entre manifestantes y los cuerpos de seguridad".

La patronal reconoce la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y considera que la "legítima protesta" no puede justificar una violencia que los empresarios condenan tajantemente. Finalmente, Foment recuerda que Barcelona ha conseguido situarse en el mapa de la economía global y atraer talento, empresas e inversiones a la ciudad. "La reputación de Catalunya y Barcelona es un capital de alto valor que reporta grandes beneficios a diferentes sectores económicos e industriales como el turismo, los eventos y ferias internacionales, las inversiones empresariales, la actividad de prestigiosas universidades y el reconocimiento de ser uno de los principales y más atractivos territorios del Mediterráneo y del Sur de Europa", señala. Y añade: "Evitar la destrucción de este capital es una responsabilidad que todos debemos compartir".