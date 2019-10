Las protestas por la sentencia ponen en alerta al sector empresarial

Las movilizaciones en protesta contra la sentencia del juicio del procés han puesto en alerta al empresariado catalán, en especial al sector turístico y comercial de Barcelona. Esos ámbitos fueron los más afectados por la crisis política de otoño de 2017. Por ahora, y tras la protesta del lunes en el aeropuerto de El Prat y la de ayer ante la delegación del Gobierno en Cataluña, los empresarios están a la expectativa ante las movilizaciones del independentismo en los próximos días. Las protestas culminarán el viernes en la que será la quinta huelga general independentista en poco más de dos años.

Las protestas independentistas dieron el lunes un salto cualitativo al movilizar a miles de manifestantes para irrumpir en las instalaciones del aeropuerto de El Prat. Los impulsores de la manifestación, bajo la plataforma Tsunami Democràtic, anunciaron una movilización “permanente” para los próximos días, sin detallar las acciones. Culminarán el viernes con la huelga general convocada por los sindicatos Intersindical-CSC y IAC-CATAC, de corte independentista y con una representación minoritaria en los centros de trabajo, pero apoyados por el secesionismo institucional.

Los empresarios consideran que todavía es pronto para sacar conclusiones sobre el impacto de esta nueva ola de movilizaciones contra la sentencia del procés, pero expresan su preocupación ante la posibilidad de que se repitan movilizaciones como la del lunes en El Prat. “El lunes fue un día malo, con un colapso del tráfico que afectó al comercio. Pero si no se repite, no podemos hablar de parón económico, y tenemos que aceptar que haya manifestaciones”, destaca Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, la unión de los ejes comerciales turísticos.

“Estamos a la expectativa de cuál sea el seguimiento de la huelga del viernes”, afirmaba ayer Salva Vendrell, presidente de la Fundació Barcelona Comerç, que aglutina todos los ejes comerciales de la ciudad. Vendrell admitió que la huelga general convocada por los sindicatos independentistas podría suponer afectación en ventas, y dañar a la imagen de la ciudad.

Ante el calendario de movilizaciones, los empresarios catalanes no pueden evitar recordar las intensas semanas de manifestaciones de otoño de 2017, que incluyeron dos huelgas generales. Esas protestas afectaron especialmente al turismo —cayó un 6,5% en Cataluña en el último trimestre de 2017, marcado también por los atentados yihadistas— y al comercio en Barcelona —se redujo hasta un 30% en algunas zonas de la ciudad durante las semanas de manifestaciones—, así como al sector de la organización de congresos, que vio cómo los salones incluían cláusulas de cancelación en los contratos.

Frente a las manifestaciones,las patronales y los grandes sindicatos han pedido no parar la economía. Sin embargo, la Cámara de Comercio, controlada por la plataforma independentista Eines de País, y los sindicatos independentistas, sí han mostrado su apoyo.

En el sector turístico la preocupación no es menor. Fuentes del Gremio de Hoteles admiten que están siguiendo de cerca las acciones impulsadas por el Tsunami Democràtic, pero no podrán analizar el impacto hasta que no haya datos. José Luis Zoreda, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, afirmó que las protestas en el aeropuerto y los cortes de tráfico no son “en ningún caso favorables”, y consideró que, si continúan en el tiempo, el impacto sería importante. Zoreda cuantificó en 319 millones de euros las pérdidas económicas entre octubre de 2017 y febrero de 2018.

La patronal catalana, Foment del Treball, se limitó a pedir, antes de salir la sentencia, que se acatasen las resoluciones judiciales y que las protestas no afectasen a la economía. El comité ejecutivo de Pimec aprobó ayer una declaración en la que mostró el “desencanto” ante la “magnitud” de las penas y se unió al resto de organizaciones como Foment y el Círculo de Economía, que reclaman diálogo para superar el conflicto político. Además, la patronal de pymes “entiende” las protestas, “siempre y cuando no se perjudique la actividad económica y empresarial”.

El responsable de Pimec Comercio, Àlex Goñi, admitió en declaraciones a este diario “preocupación” por las protestas previstas en Cataluña durante toda esta semana, y en especial por la huelga general convocada para el viernes, que, dada la proximidad a la comunicación de la sentencia, prevé que sea bastante extendida. “El viernes y el sábado son los días que tenemos más ventas”, explicó Goñi, quien, resignado, afirmó: “Nosotros tenemos que pagar el salario cada mes”.