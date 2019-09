Carabanchel 34, los pisos de la era de Carmena que atraen a arquitectos daneses

Los pisos de protección oficial suelen tener muchos novios, pero lo normal es que atraigan a potenciales moradores interesados en su precio y no tanto a arquitectos que recorren media Europa solo para visitarlos. Ese ha sido el caso de la Fase II de Carabanchel 34, la estrella de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que la semana pasada recibió la visita de una delegación de funcionarios daneses provenientes de la ciudad de Aarhus, la segunda más grande de Dinamarca.

La promoción de Carabanchel 34, ubicada en el distrito del sur de la capital, es la primera del Ayuntamiento con consumo energético casi nulo. Son 25 pisos con certificado Passivhaus, un tipo de construcción de vanguardia promovido por un instituto privado alemán que está avanzando a pasos rápidos por Europa y Estados Unidos. Su éxito no reside tanto en su estética, que no permite distinguirlos del resto, como en la técnica y materiales empleados, ideados para encapsular la vivienda de modo que no se produzcan pérdidas de frío o calor.

Los futuros inquilinos serán doblemente afortunados: pagarán menos renta por el alquiler del inmueble y también una factura energética más reducida. Un edificio Passivhaus consume un 90% menos que uno ordinario en España, según los promotores de este concepto.

Los 25 pisos forman parte de las más de 4.000 viviendas de alquiler social que prometió la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. Serán sorteados junto con otras viviendas sociales previsiblemente antes de fin de año entre los más de 20.000 madrileños inscritos en la lista de solicitantes de alquiler a precio asequible, según fuentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, EMVS.

Los daneses, que vinieron a Madrid deliberadamente para conocer de primera mano el edificio Carabanchel 34, destacan que la visita les permitió comparar su experiencia con la construcción de viviendas sostenibles con la de la ciudad de Madrid.

"La construcción de viviendas buenas y asequibles nos impresionó y encontramos una inspiración cultural al comprar la forma de organizar las viviendas con los modelos daneses", le dice a este periódico el Arquitecto de la Ciudad de Aarhus, Stephen Willacy. Su delegación estaba compuesta de 24 miembros, entre ellos juristas, urbanistas y arquitectos.

Obreros en la parte trasera del bloque de viviendas de alquiler social de la promoción Carabanchel 34 Fase II, en el sur de Madrid. KIKE PARA

Carabanchel 34 será uno de los 71 edificios que se podrán visitar en la Semana de la Arquitectura de Madrid que comienza este lunes. El cupo de visitas ya está completo y hay lista de espera, según los organizadores, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

"Dar ejemplo"

Uno de los arquitectos socios que han proyectado Carabanchel 34, Antonio Gómez, cree que la promoción va a dar un espaldarazo a la construcción de viviendas Passivhaus en España. "La administración debe dar ejemplo para que el sector privado y los compradores también recurran a este tipo de construcciones de bajo consumo", dice Gómez, del estudio Ruiz-Larrea & Asociados.

Parte frontal de los pisos de la promoción Carabanchel 34, en Avenida del Euro, 49, en el sur de Madrid. KIKE PARA

Los edificios que obtienen el certificado Passivhaus deben cumplir una serie de requisitos para asegurar que su consumo de energía será muy bajo. Los muros son más gruesos y las ventanas suelen tener triple acristalamiento. Las viviendas están orientadas hacia el sur de modo que aprovechan la luz del sol. Además cuentan con bombas de ventilación que permiten renovar el aire y mantener estable la temperatura interior. Las ventajas son numerosas: ahorro, menor contaminación y calidad de vida ya que los moradores suelen reportar mayor bienestar al respirar un aire más limpio.

En Alemania y otros países de Europa hay barrios enteros construidos según este estándar, pero España está aún muy atrás. En la última década hemos pasado de solo dos edificios Passivhaus en 2009 a 106 este año, según la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), una asociación que difunde este estándar en España.

El Ayuntamiento de Madrid no es la primera administración que se ha sumado a esta corriente. Las empresas públicas de viviendas de Navarra, País Vasco y Aragón ya han construido edificios Passivhaus, según PEP.

Los pisos que prometió la exalcaldesa Los pisos de alquiler asequible de la II fase de Carabanchel 34 son parte de los 4.200 prometidos en 2017 por la anterior alcaldesa, Manuela Carmena. Durante su mandato solo fueron adjudicadas 277 de esas viviendas, ya en la recta final, a solo 10 días de las elecciones del 26 de mayo. El Ayuntamiento de Carmena (2015-2019) dio un fuerte impulso al alquiler social tras años en que la EMVS estuvo inactiva porque el anterior gobierno del PP la había maniatado, impidiendo en sus estatutos la promoción de obra nueva. El parque de vivienda pública en Madrid del Ayuntamiento y la Comunidad es tan solo de un 2,25%, muy lejos de los estándares europeos de referencia, cercanos al 30%. El Ayuntamiento de Aarhus (de 340.000 habitantes) tiene la meta de que una de cada cuatro viviendas sea asequible.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram