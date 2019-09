La policía municipal de Madrid utilizará pistolas de descargas eléctricas

"Disparan y son sólo cinco segundos, interminables. No es dolor, es algo más. Se confunde el sufrimiento, la incomprensión y la no respuesta de tu cuerpo. Te conviertes en un gigantesco espasmo muscular incapaz de hacer nada más que dejarte caer. Cinco segundos de gritos que doblegan al más fuerte y que hacen que supliques que llegue el fin. Después, el cuerpo vuelve a su estado normal en segundos. Ya no eres el mismo. Serías capaz de cualquier cosa antes de que vuelvan a dispararte con una pistola eléctrica, una taser". Así lo describió el periodista de EL PAÍS Cataluña Alfonso L. Congostrina, que se prestó voluntariamente a ser víctima de un disparo de taser cuando el Parlament de Cataluña estudiaba autorizar su uso. "La recuperación fue, en mi caso, inmediata", añadió el periodista.