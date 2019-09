La semana por delante: musas insumisas y tentáculos monstruosos

Estas son algunas de las propuestas de ocio en Madrid de la semana que tenemos por delante, del 23 al 29 de septiembre:

FESTIVAL. Animario

El cine de animación más contemporáneo llega a Matadero esta semana gracias al festival Animario. Su programación nos mostrará las múltiples posibilidades que ofrece la animación, centrándose en propuestas experimentales, con un cierto nivel de riesgo y una autoría muy marcada. Las películas de esta edición abordan temas tan actuales como el género, el colonialismo, las migraciones o la crisis climática y, además de las proyecciones, también habrá conferencias, encuentros y talleres, tanto para adultos como para público infantil.

Cuándo: Del 26 al 29 de septiembre. Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8). Precio: 3,50 euros por sesión, 30 euros abono

TEATRO. Pasión (farsa trágica)

La Abadía acoge hasta el próximo mes de octubre una de las obras teatrales de Agustín García Calvo. Su protagonista, Enrique, lleva años preparándose para ganar una competición de cucaña y convertirse así en una suerte de héroe nacional. Sin embargo, la noche anterior, tres figuras femeninas harán que Enrique acabe enfrentando su pasión a toda una serie de dudas y contradicciones. Con esta obra, escrita en verso, García Calvo se vale de la pasión por el deporte para reflexionar sobre esa obsesión tan nuestra de ponernos metas cada vez más inalcanzables.

Cuándo: Del 26 de septiembre al 13 de octubre. Dónde: Teatro de La Abadía (c/ Fernández de los Ríos, 42). Precio: Desde 8 euros

EXPOSICIÓN. Musas Insumisas

El Museo Reina Sofía inaugura el otoño con una exposición dedicada a los colectivos de vídeo feminista en la Francia de los 70 y los 80, con la figura de Delphine Seyrig a la cabeza. Seyrig, conocida por su faceta de actriz, fue también una comprometida activista feminista que, junto a Carole Roussopoulos e Ioana Wieder, fundó el colectivo Les Insoumuses y el Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Juntas documentaron en video algunas de las luchas de la época, que sirven como hilo conductor de esta muestra en la que se reflexiona sobre la historia del movimiento feminista en Francia a través de las prácticas audiovisuales.

Cuándo: Del 25 de septiembre al 23 de marzo. Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52). Precio: 8 euros

FESTIVAL. Love Cartón

El cartón no sólo es un material versátil a la hora de diseñar objetos y mobiliario, sino que además es sostenible y reciclable. Por eso, la Central de Diseño le dedica este evento, que incluye una exposición, una feria, un market y varios talleres, charlas y actividades que muestran las múltiples posibilidades de este material. Como novedad en la edición de este año, en Love Cartón se creará un mapa que incluye a aquellos diseñadores, productores y distribuidores que trabajan con el cartón de forma cotidiana y se entregará el Premio Love Cartón – Experimenta 2019, que reconoce los esfuerzos por tratar de alcanzar un diseño más sostenible.

Cuándo: Del 26 al 29 de septiembre. Dónde: Central de Diseño de Matadero (Paseo de la Chopera, 14). Precio: Gratuito.

FESTIVAL. Serielizados Fest

Atención, seriéfilos: cita imprescindible para este fin de semana. Por si el inabarcable catálogo de las múltiples plataformas a las que estamos suscritos no fuera suficiente, llega a Madrid el festival Serielizados, en el que se podrán ver en primicia estrenos de series inéditas en España, como la noruega Twin, la coreana The Guest o la nueva temporada de la británica Inside No. 9. El Palacio de la Prensa, la Academia de Cine y la Sala Berlanga serán las sedes que darán cabida a las proyecciones, así como a las charlas en torno a fenómenos de éxito como La Casa de Papel o Élite.

Cuándo: Del 27 al 30 de septiembre. Dónde: Diferentes espacios. Precio: De 3 a 7 euros, sesiones gratuitas con inscripción previa

MÚSICA. Lisabö + Anari

Desde 2011, año en que lanzaron su potentísimo Animalia lotsatuen putzua, el grupo irunés de post-hardcore Lisabö no había vuelto a publicar disco. Sin embargo, el pasado 2018 emergieron de su silencio con un nuevo trabajo, Eta edertasunaren lorratzetan biluztu ginen –que podría traducirse como “Y tras el rastro de la belleza nos desnudamos”– que esta semana presentan por fin en Madrid. Sus conciertos son siempre una experiencia que remueve hasta las entrañas y su directo promete ser igual de intenso y contundente que los anteriores. Estarán acompañados por Anari, que como Lisabö, forma parte del sello autogestionado biDEhUTS.

Cuándo: 28 de septiembre a las 20.00. Dónde: Sala Caracol (c/ Bernardino Obregón, 18). Precio: 16 euros anticipada, 20 euros en taquilla.

FESTIVAL. El Día del Tentáculo

El Día del Tentáculo –cuyo nombre evoca inevitablemente al padre del horror cósmico, H. P. Lovecraft– es un festival dedicado a la literatura fantástica, de terror y ciencia ficción. A lo largo de toda la jornada del sábado, la Fundación Carlos de Amberes acogerá una feria de libros –en la que estarán presentes autores y editores–, un concurso de cosplay y ponencias dedicadas a temas tan variados como la monstruosidad femenina en la ficción, el universo de Alan Moore o la cosmogonía de J. R. R. Tolkien.

Cuándo: 28 de septiembre a partir de las 10.00. Dónde: Fundación Carlos de Amberes (c/ Claudio Coello, 99). Precio: Gratuito.

MÚSICA. Game of Thrones & The Best Epic Film Music Live!

Los fans de Juego de Tronos que echen de menos la saga televisiva, tienen este sábado una oportunidad para reencontrarse con ella a través de la música que acompañó a los personajes en muchas de sus aventuras. La Orquesta Clásica Santa Cecilia será la encargada de tocar una selección de la música de la serie, acompañada de los temas de películas épicas como El Señor de los Anillos, Star Wars, Gladiator, Batman o Godzilla, entre muchas otras.

Cuándo: 28 de septiembre a las 12.00. Dónde: Teatro Real (Plaza Isabel II, s/n). Precio: De 58 a 95 euros

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram