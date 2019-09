El Ayuntamiento de Barcelona aprueba “llamar a la movilización” si la sentencia del ‘procés’ es condenatoria

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha votado a favor de una proposición de ERC que establece que, en caso de una sentencia del procés condenatoria, el consistorio “trabajará con el resto de instituciones y sociedad civil del país para encontrar soluciones para conseguir la libertad de los presos políticos y hacer llamar a la movilización ciudadana a favor de los derechos y libertades”. El texto de los republicanos ha contado con el apoyo de los comunes y Junts per Cataluña. Y han votado en contra PSC, Ciutadans, PP y Barcelona pel Canvi.

Esta es la primera vez que se visualiza el voto por separado entre los dos socios de Gobierno que preside Ada Colau: los comunes y los socialistas. Al acordar su alianza de gobierno, los dos socios pactaron votar distinto en las cuestiones relacionadas con el procés. El texto también reconoce que “las personas enjuiciadas lo son por motivos políticos”, pide la “liberación de los presos y retorno de los exiliados”, defiende de la “celebración de un referéndum” y “denuncia de la regresión de derechos y libertades y la judicialización de la política catalana”.

La petición de una respuesta institucional a la respuesta del procés por parte de ERC, que también buscaba visualizar la discrepancia en el gobierno de Colau, ha sido criticada por su socio en la Generalitat, Junts per Catalunya. “Votaremos a favor, pero no nos gusta como se presenta, sin el resto de instituciones del país”, ha lamentado la concejal Elsa Artadi.

Por parte de Barcelona en comú, el concejal Marc Serra, ha señalado que el texto aprobado coincide con el posicionamiento de la formación en otras ocasiones y también ha reprochado a ERC que la cuestión no se haya planteado en una reunión entre partidos. Laia Bonet, del PSC, ha recordado que en materia nacional los socialistas no defienden la misma posición que los comunes y ha reprochado a los republicanos la iniciativa: “Trabajan para señalar las diferencias de los demás cuando dentro también se tienen muchas [en referencia a la Generalitat]. No caeremos en esta confrontación”.