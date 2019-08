Torra inicia el trámite para reclamar al Gobierno en los tribunales las deudas de financiación

El Govern ha aprobado esta mañana iniciar las iniciar actuaciones legales y presentar un recurso contencioso-administrativo en contra del Gobierno central para reclamar los 1317 millones de euros correspondientes a anticipos y a la recaudación del IVA de 2017. Meritxell Budó, consejera de Presidencia, ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez está incumpliendo la ley y sus obligaciones financieras y descarta el argumento de que no pueda hacer frente a esos pagos porque está en funciones.

En una comparecencia tras el Consell Executiu, Budó ha alegado que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de presupuestos y que ese es uno de los requisitos que fija la Ley 22/ 2019 para obligar al Gobierno a afrontar esa deuda por mucho que el proyecto de cuentas fracasara finalmente el Congreso. El Govern ya envió en febrero un requerimiento a Hacienda y, según Budó, el vicepresidente Pere Aragonès ha informado que las comunidades de Galicia y de Castilla-León no descartan tampoco presentar una demanda en los tribunales.

"El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y debe hacer efectivos esos 1.300 millones de euros. Reclamamos lo que nos corresponde. Son recursos propios", ha afirmado la consejera. La suma total de 1317 millones engloba 874 millones correspondientes al anticipo por la mejor recaudación tributaria de 2019 y 443 de un cambio normativo en la gestión del IVA que Hacienda incluyó en 2017.

La consejera ha excluido la posibilidad de que Govern pueda avanzar las elecciones autonómicas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa del procés y ha asegurado que ese escenario, que dependerá en cualquier caso de la decisión del president Quim Torra, no está sobre la mesa. "Hemos hablado y los máximos esfuerzos están centrados en la confección de los presupuestos de 2020 con la rueda de contactos con los grupos del Parlament y las relaciones entre departamentos", ha afirmado Budó excluyendo así la propuesta de Oriol Junqueras de adelantar los comicios.

En el cónclave, Torra, según la consejera, ha concretado su plan de impulsar la "confrontación democrática" con el Estado y que ya expuso en la conferencia de Prada de Conflent. "Es afrontar un problema que es político, no ceder ante la represión y no aceptar una sentencia que no sea la absolución, porque seria injusta y no la podemos aceptar", ha afirmado señalando que todo ello no excluye el diálogo.