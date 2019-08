Airbnb eleva un 5% el precio de los pisos de Barcelona en cuatro años

Airbnb llega a Barcelona en 2009, pero no es hasta 2013 que gana masa crítica y su actividad empieza a ser signficativa. Según los autores del estudio, en el periodo comprendido entre 2012 y 2016 el número de anuncios en la web referidos a la capital catalana creció a un ritmo de 2.000 cada año. En 2017, sin embargo, esa cifra se redujo, en paralelo a una nueva política de control emprendida por el Ayuntamiento de Barcelona. Desde entonces unos 5.000 anuncios han sido retirados después de que el Gobierno de Barcelona en Comú pusiera en marcha un equipo de chequeadores —si los pisos anunciados tenían licencia turística—e iniciara una campaña de sanciones. Hoy Airbnb no acepta oferta que no cumpla la regulación.