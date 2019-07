El autor del primer atropello mortal en patinete eléctrico afronta el pago de una multa

Además de la Fiscalía, en la causa están personados unos sobrinos de la mujer fallecida, que ejercen la acusación particular. Si finalmente el autor del atropello es juzgado y condenado, tendrá que pagar una multa (a determinar), pero con toda probabilidad no deberá pagar ninguna indemnización. Berta, la víctima, era viuda y sin hijos. Los sobrinos no tienen derecho a percibir cantidad alguna. Ni por la vía del estatuto de la víctima —como perjudicados— ni tampoco por la del baremo de indemnizaciones en accidentes de tráfico, en caso de aplicarse de manera analógica, ya que el patinete eléctrico no es un vehículo de motor.