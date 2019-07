Junqueras descarta favorecer un Gobierno del PSOE con la derecha

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que "no será el republicanismo catalán quien favorecerá un Gobierno bendecido por un Ibex que ha dejado bien claro, por activa y por pasiva, que su escenario es un pacto del PSOE con la derecha". En una carta a la militancia de su partido este sábado, el líder republicano ha expuesto que hay dos escenarios: "O un Gobierno del PSOE y Podemos o un Gobierno del PSOE en solitario con la abstención del PP o Cs", tras lo que ha acusado a los socialistas de no querer que su candidato, Pedro Sánchez, sea investido con los votos de Podemos.

También ha criticado que los socialistas querrían a ERC "votando con la derecha extrema" porque, según él, quieren que estén enfadados, irritados y aislados, pero ha dicho estar orgulloso de la madurez y responsabilidad de ERC y Bildu, que se abstuvieron para permitir la investidura. "No era fácil, nos empujaban a votar con la extrema derecha. Y no hemos caído en la trampa", ha afirmado Junqueras, que ha añadido que se deben favorecer escenarios de distensión y cohesionar la sociedad frente a los que, en sus palabras, apuestan por muros de hormigón. Ha defendido que este escenario "no se construye en cuatro días, sino perseverando, pese al muro que el PSOE contribuye a asentar poniéndose al lado de la derecha".

Junqueras ha afirmado que el PSOE prefiere ir a unas nuevas elecciones antes que ser elegido con los votos de Podemos y tener que compartir gobierno con ellos y "está dispuesto a poner en riesgo las actuales mayorías en el Congreso, que hacen inviable un gobierno de la extrema derecha, por un incierto escenario", lo que ha calificado de tacticismo de vuelo corto.

El líder republicano, encarcelado por el proceso independentista, ha sostenido que no se trata, en esta coyuntura, de esperar un gobierno "valiente y dispuesto a afrontar un diálogo político razonable, sino de gestionar el escenario menos adverso".

Ha criticado que el PSOE "no evidencia, ni remotamente, la valentía imprescindible para iniciar un diálogo de verdad, entre iguales", y ha indicado que con sus gestos y decisiones evidencia que el adversario a abatir es ERC. "Ni la represión, no la involución de derechos y libertades, ni la prisión (por muy larga que sea) harán que nos hagan perder el norte", ha avisado Junqueras, que ha reiterado que solo una mayoría democrática podrá vencer esta poderosa alianza conservadora.