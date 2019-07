El juez obliga a la aseguradora del asesino de Aspa a indemnizar a las familias

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación de la aseguradora Mussap contra la sentencia de la Audiencia de Lleida por el crimen de Aspa (Lleida) y confirma que deberá abonar hasta 300.000 euros en concepto de indemnización a las familias de los dos agentes rurales asesinados por el cazador I. R. en enero de 2017.

El abogado de las familias, Pau Simarro, ha expresado este jueves su satisfacción por la sentencia en un comunicado en el que afirma: "Nos alegramos por esta resolución que creemos de plena y absoluta justicia en favor de las familias de los agentes fallecidos en aquel luctuoso y horrible crimen de Aspa".



El TSJC celebró el 15 de julio la vista oral de la apelación de la sentencia que condenó en febrero al cazador a 45 años de cárcel por asesinar a dos agentes rurales en Aspa y a pagar una indemnización a las familias de 900.000 euros, en la que la aseguradora Mussap rechazaba asumir el pago de la indemnización.



En la vista, la abogada de la aseguradora defendió su recurso de apelación a la sentencia, en que se la obligaba a responder directamente por la indemnización hasta el límite de 300.151 euros, alegando que la póliza no cubría el arma sino la acción de cazar, y que el crimen se produjo fuera de la actividad de caza por lo que no les correspondería pagar.



En opinión de Simarro, la aseguradora pretendía, con argumentos "del todo insostenibles", que un doble asesinato, al ser un acto delictivo y doloroso, no era asegurable y por tanto no debía ser indemnizado. En este sentido, el abogado agrega que "la ley y la jurisprudencia son claras al decir que las víctimas perjudicadas deben ser indemnizadas por las aseguradoras, sin perjuicio de que éstas puedan luego repetir contra el asegurado cuando los hechos sean objeto de delito".

La sentencia de la Sala Civil y Penal del TSJC que desestima el recurso de la aseguradora es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ha precisado Simarro.