JxCat dice que Ciutadans actúa con “mala fe” pidiendo la suspensión de Forn

El concejal de Junts per Catalunya (JxCat) en Barcelona Jordi Martí ha acusado este miércoles de "incompetencia", "mala fe política" y "desconocimiento del marco legal" a Ciudadanos (Cs) por pedir formalmente la suspensión como concejal del presidente del grupo municipal de JxCAT, Joaquim Forn. Ciutadans pidió el martes a la secretaría general del Ayuntamiento de Barcelona que suspenda a Forn, en prisión preventiva encausado en el caso del "procés".

Martí ha asegurado que Forn tiene sus derechos políticos "intactos" y que, pese a la prisión preventiva, solo puede ser suspendido o inhabilitado con una sentencia judicial firme, que ahora mismo "no existe". "Confiamos en que la sentencia no sea condenatoria, sino absolutoria, porque es inocente de todos los delitos de los que se les acusa", ha explicado.



La alcaldesa Ada Colau también ha arremetido durante una entrevista en TV3 contra Ciudadanos por haber pedido al secretario general del Ayuntamiento que suspenda al concejal Joaquim Forn, encarcelado preventivamente por su participación en el procés. "Si un juez no ha suspendido a Forn, ¿quién es Ciudadanos para decirlo?", ha lamentado.

Colau entiende que Ciudadanos "comienza con mal pie si este es su primer gesto" del mandato en el Ayuntamiento. "No entiendo qué están haciendo, siempre dicen que hay que respetar a la justicia, y si la justicia no le ha suspendido [a Forn] ¿por qué quieren ir más allá del juez?", ha dicho y ha asegurado que "el Ayuntamiento no tiene la competencia".

La alcaldesa ha reprochado a los concejales de Ciudadanos "que se deshumanicen". "Puedo entender que crean que no son presos políticos, que estén en contra del independentismo, pero que deshumanicen y no se preocupen por la situación personal de un compañero que está en la cárcel, que no hablen con sus familias, no lo entenderé ni tiro la toalla", ha criticado.

La líder de Ciutadans en el Ayuntamiento, Luz Guilarte ha exigido que se haga efectiva de inmediato la suspensión de Forn, y ha acusado a Colau de poner el Ayuntamiento "al servicio del separatismo" cada vez que tiene oportunidad, y al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, de callar ante la postura de Colau en este asunto. El día siguiente a presentar la solicitud de suspensión, Guilarte ha considerado que, con su postura, Colau privilegia a Forn, porque los políticos no pueden estar por encima de la Ley: "Algunos tienen derecho solo por el simple hecho de ser políticos cuando han cometido incluso delitos tan graves como el de rebelión en este caso, entre otros por los que se ha procesado al señor Forn", ha dicho sobre el proceso judicial en marcha.