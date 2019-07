Estrellas de la cumbia y orquestas malabaristas

Nada mejor que una buena dosis de cultura para sobrellevar las altas temperaturas. Arte, ópera, cumbia y malabares son algunas de las propuestas de esta semana.

EXPOSICIÓN. Henrik Olesen

El artista danés Henrik Olesen es todo un experto en decir mucho con muy pocos elementos. A través de sus piezas conceptuales –que van desde los carteles a las intervenciones arquitectónicas, pasando por los collages y los textos–, Olesen realiza una mordaz crítica a la cultura contemporánea, tocando prácticamente todos los palos: poder, pensamiento, políticas sexuales, medios de comunicación, familia, identidad… Esta es la primera exposición monográfica del artista en nuestro país y podrá verse hasta el próximo otoño en el Museo Reina Sofía.

Cuándo: Del 26 de junio al 21 de octubre.Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52).Precio: 10 euros.

MÚSICA. Cumbia All Stars

Verano y sonidos tropicales son las dos variables de una ecuación que bien podría dar como resultado a los Cumbia All Stars. Este grupo de virtuosos guitarristas y percusionistas, formado por leyendas de este género musical, traen esta semana a la Sala Caracol los mejores ritmos de la cumbia peruana. En sus conciertos recuperan grandes hits de la cumbia, pero también exhiben su maestría creando nuevas melodías. Una oportunidad única de ver en acción a algunos de los artistas que más han contribuido a que la cumbia ocupe hoy un lugar de honor en el panorama musical.

Cuándo: 8 de julio a las 21.00.Dónde: Sala Caracol (c/ Bernardino Obregón, 18).Precio: Desde 9 euros.

INFANTIL. Imaginario, maginario, ginario

Este taller veraniego que se celebra durante el mes de julio en Tabacalera quiere incitar a los niños a contar mentiras. Sí sí, mentiras. Pero bien contadas, es decir, de forma artística y valiéndose de imágenes para crear historias (al fin y al cabo, ¿las mentiras no son precisamente eso, historias ligeramente adornadas?). El objetivo de este taller, impartido por la artista Cristina Spinelli, es invitar a los más pequeños a reflexionar sobre el potencial de la ficción y sobre las infinitas posibilidades de las imágenes.

Cuándo: Del 9 al 12 y del 16 al 19 de julio.Dónde: Tabacalera (c/ Embajadores, 53).Precio: Gratuito

CICLO. Summer Screenings en Ivorypress

El espacio dedicado al arte contemporáneo Ivorypress inaugura el mes de julio con un ciclo de documentales protagonizados por algunas de las artistas que más les inspiran. En esta segunda edición, han querido centrarse en las figuras de cuatro fotógrafas contemporáneas: Ouka Leele, Cindy Sherman –se proyectará Guest of Cindy Sherman, que analiza cómo la fama de la artista superó con creces la de Paul H-O, con quien mantuvo una relación–, Francesca Woodman –con The Woodmans, que indaga en la historia familiar de la fotógrafa– y Nan Goldin –con Nan Goldin. I Remember Your Face, un recorrido por la vida y la obra de la artista–.

Cuándo: Del 3 al 23 de julio.Dónde: Ivorypress (c/ Aviador Zorita 46-48).Precio: Gratuito.

EXPOSICIÓN. Dibujos de Alenza: escenas, costumbres y peligros de Madrid

Leonardo Alenza, pintor romántico español que se especializó en retratos costumbristas, es considerado uno de los grandes discípulos de Goya. Fue, además, uno de los artistas que mejor supo retratar el Madrid del siglo XIX, captando con maestría las escenas populares protagonizadas por gente modesta. Sus pinturas son a veces críticas con lo que retratan, otras más bien satíricas y, por momentos, recuerdan a las pinceladas del maestro aragonés. Entre las más interesantes se encuentran aquellas que pretendían alertar a quienes venían de fuera acerca de los peligros de Madrid, peligros que iban desde el alcoholismo a los robos, pasando por los perros vagabundos o los charlatanes.

Cuándo: Del 10 de mayo al 11 de agosto.Dónde: Museo Lázaro Galdiano (c/ Serrano, 122).Precio: 7 euros.

ESPECTÁCULO. Orquesta de malabares

Una original y divertida propuesta que combina la música con las artes circenses aterriza esta semana en el distrito de Hortaleza, dentro del programa de Veranos de la Villa. Se trata del show Orquesta de malabares, en el que la compañía de circo gallega Pistacatro Produtora de Soños colabora con las orquestas de las ciudades y pueblos que visitan, con el fin de crear un espectáculo sorprendente. En nuestra ciudad, será la Banda Sinfónica Municipal de Madrid quien hará sonar sus instrumentos mientras mazas y pelotas de malabares vuelan por encima de sus cabezas.

Cuándo: 13 de julio a las 21.30.Dónde: Auditorio Pilar García Peña (Parque Pinar del Rey).Precio: Gratuito.

ÓPERA. Giovanna d'Arco

Plácido Domingo se pone al frente del reparto de esta Juana de Arco de Giuseppe Verdi en el Teatro Real, estrenada por primera vez a mediados del siglo XIX en la Scala de Milán. La ópera narra una parte de la vida de Juana de Arco, desde las primeras visiones de la joven en las que los ángeles le encargaron que encabezara las tropas francesas, hasta su muerte, que aquí se produce en el campo de batalla, en lugar de en la hoguera. El reparto se completa con Michael Fabiano, Carmen Giannattasio, Moisés Marín y Simón Orfila, y la ópera podrá verse en tres únicas funciones durante el mes de julio.

Cuándo: Del 14 al 20 de julio.Dónde: Teatro Real (Plaza de Isabel II, s/n).Precio: De 69 a 390 euros

MUSICAL. Lo tuyo y lo mío

Una canción por minuto. Ese es el frenético ritmo que se ha marcado este espectáculo musical de 75 minutos, en el que se narra una historia de amor utilizando únicamente grandes éxitos nacionales desde los años 60 hasta la actualidad. La propuesta es de lo más divertida y es imposible no conocer al menos la mitad de los temas que forman parte del show: de Rocío Jurado a Chenoa, pasando por Marisol, Mecano, Olé Olé y Alaska.

Cuándo: Del 7 de julio al 25 de agosto.Dónde: Teatro Lara (c/ Corredera Baja de San Pablo, 15).Precio: De 8 a 16 euros

