Terrazas magnéticas e ilustradores en su tinta

EXPOSICIÓN. Balenciaga y la pintura española

Las creaciones del célebre diseñador Cristóbal Balenciaga dialogan en el Museo Thyssen con algunas de las obras más destacadas de la pintura española de entre los siglos XVI y XX. No se trata de un diálogo casual, puesto que el diseñador acudía con frecuencia a la historia del arte en busca de referencias para sus trajes. Así, en esta exposición, podemos encontrar paralelismos entre un elegante vestido de satén rojo y el hábito de un cardenal retratado por Goya, entre un abrigo de terciopelo negro y el Retrato de un caballero de El Greco o entre un vestido de novia de finales de los 50 y el traje con el que Rodrigo de Villandrando retrató a Isabel de Borbón en 1620.

Cuándo: Del 18 de junio al 22 de septiembre.Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8).Precio: 13 euros

FESTIVAL. Noches del Botánico

Por cuarto año consecutivo, las instalaciones del Real Jardín Botánico de Alfonso XIII volverán a llenarse de música durante la temporada veraniega gracias al festival Noches del Botánico. En esta edición, contarán con artistas nacionales de la talla de Iván Ferreiro, Los Planetas, Zahara, Niña Pastori o El Cigala, mientras que el ámbito internacional estará representado por figuras como Jane Birkin, Loreena McKennitt, The Roots, Beirut o Salvador Sobral. El pistoletazo de salida del festival lo dará Woody Allen junto a The Eddy Davis New Orleans Jazz Band el 20 de junio.

Cuándo: Del 20 de junio al 31 de julio.Dónde: Real Jardín Botánico de Alfonso XIII (Avenida Complutense, s/n).Precio: Varía en función del concierto

TEATRO. Lehman trilogy

La caída del gigante financiero Lehman Brothers ocurrió en 2008, pero su historia puede rastrearse mucho más atrás, concretamente desde 1844, año en que Henry Lehman salió de Baviera con dirección a Estados Unidos en busca del sueño americano. Sergio Peris-Mencheta narra en Lehman trilogy el auge y caída de la familia Lehman a lo largo de tres generaciones, un relato que sirve, al mismo tiempo, para contar las etapas de la construcción del capitalismo y para hablar del poder destructor del dinero. Todo ello con música, humor y más de 140 personajes en escena.

Cuándo: Del 20 de junio al 21 de julio.Dónde: Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez, 1).Precio: Desde 17,50 euros.

EXPOSICIÓN. André Bouchard en su tinta

Gallinas con nombre propio, leones que no comen pienso y hadas descontroladas son sólo algunos de los originales personajes que pueblan las historias del autor francés André Bouchard. Ahora, el Museo ABC le dedica una muestra monográfica en la que se pueden ver algunas de sus obras más destacadas. Un total de 69 ilustraciones originales en tinta china y acuarela, procedentes de los libros que publicó en Edelvives y de diferentes viñetas de prensa, y que dan buena cuenta del humor y el carácter subversivo de sus creaciones.

Cuándo: Del 13 de junio al 22 de septiembre.Dónde: Museo ABC (c/ Amaniel, 29-31).Precio: Gratuito (con aportación voluntaria)

CINE. Muestra de Cine de Lavapiés

Bares, tiendas, librerías y espacios sociales y culturales del barrio de Lavapiés acogen un año más –y ya van 16– la Muestra de Cine que cada verano acerca películas, documentales y cortos a sus vecinos. En la programación de este año, se podrán ver piezas que reflexionan sobre la especulación inmobiliaria como Compramos tu barrio, que abordan los peligros de la masificación turística como Fascinio o que afrontan el sufrimiento psíquico causado por el capitalismo como Estado de Malestar.

Cuándo: Del 21 al 30 de junio.Dónde: Diferentes espacios de Lavapiés.Precio: Gratuito

FIESTA. Sarao Maravillao

La Sala Siroco y la Agencia Demasié han decidido festejar la llegada del verano este sábado con una verbena que combinará ilustración y música en directo. La parte artística correrá cargo de los ilustradores Eva Mez y Víctor Medina, mientras que la musical vendrá de la mano de Diana Montero el dj Albert Vaquero –que darán un concierto acústico dedicado a sus canciones favoritas del soul y el pop contemporáneo– y del dúo Pinchada Total DJ set, que pondrán algunos de los temas veraniegos más memorables.

Cuándo: 22 de junio a las 21.00.Dónde: Sala Siroco (c/ San Dimas, 3).Precio: Gratuito (con invitación)

CICLO. La Terraza Magnética

La terraza de La Casa Encendida abre sus puertas a la programación veraniega con su ya tradicional cine al aire libre y sus conciertos al atardecer. Al hilo de la exposición de Ceesepe que actualmente puede verse en el centro, la temática de este año girará en torno al espíritu del cómic, por lo que entre la selección de títulos podremos ver la célebre animación japonesa Belladonna of Sadness de Eiichi Yamamoto, el documental que Terry Zwigoff le dedicó al dibujante Robert Crumb o el que Marie Losier realizó recientemente sobre la leyenda de la lucha libre mexicana Cassandro, el Exótico. Además, los conciertos de Gudrun Gut, Mynationshit, Orfeón Gagarin o L´Exotighost, entre otros.

Cuándo: Del 22 junio al 1 septiembre.Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2).Precio: De 3 a 5 euros

MÚSICA. Giorgio Moroder

El padre de la electrónica y leyenda viva de la música disco, aterriza en Madrid este fin de semana para ofrecer un show en el que interpretará algunos de los hits que le hicieron famoso y que todos recordamos. Entre ellos estarán, por supuesto, temas de las bandas sonoras La Historia Interminable,Top Gun o American Gigolo y canciones inolvidables como el Love to Love You Baby. El Florida Retiro será el encargado de acoger esta velada llena de ritmo y sintetizadores.

Cuándo: 23 de junio a las 17.00.Dónde: Florida Retiro (c/ San Mateo, 13).Precio: 29,50 euros

