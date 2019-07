La ministra Ribera cuestiona la “dignidad democrática” de la reversión de la peatonalización de Galileo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, asistieron este martes a la retirada de los maceteros y jardineras que delimitaban una zona peatonal que instaló el gobierno anterior, de Manuela Carmena. Almeida celebró la "dignidad democrática" de los vecinos, porque según afirmó, con la reversión del área peatonal se daba cumplimiento a una petición del barrio. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cuestionado en Twitter que la decisión del Ayuntamiento se describa en esos términos.

"Lamento decir que discrepo profundamente... de fondo y de forma", ha escrito la ministra, enlazando a un mensaje de Almeida. "Dignidad democrática tiene poco que ver con dificultar la mejora de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos", ha añadido.

El alcalde ha respondido a la ministra con un mensaje en el que recuerda que el grupo municipal socialista voto a favor de la reversión completa del proyecto. El gobierno de Manuela Carmena cerró en 2017 completamente al vehículo privado el tramo de 70 metros en la calle Galileo, pero tras las protestas de los vecinos y la oposición, reabrió el carril de tráfico con un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora. El PSOE votó junto a PP y Cs para que devolviese la calle a su configuración inicial.

"Yo le diría a la ministra que no se lance tan rápido, que pregunte a sus compañeros del Grupo Municipal Socialista que votaron a favor de la reversión integral del estado de la calle Galileo. ¿También acusa a sus compañeros socialistas en Madrid de perjudicar la calidad de vida de los madrileños?", ha manifestado el alcalde en un acto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el rey, informa Miquel Alberola. "Creo que antes de hacer una crítica, antes de no respetar un mínimo el principio de lealtad institucional, la ministra de Transición Ecológica lo que debería haber hecho es informarse debidamente", ha añadido.

Almeida explicó ayer en el acto en la vía del distrito de Chamberí que esa misma mañana había hablado con la ministra para transmitirle su compromiso por la calidad del aire y la lucha contra la contaminación.

"La verdad es que no esperábamos una cosa como esta. Tienen tiempo para reaccionar pero es un tiempo relativamente limitado. Lo que ha ocurrido, yo creo, es que ha abierto (en referencia a Almeida) la caja de los truenos. Las autoridades europeas no dan crédito, la prensa internacional no da crédito y la mayor parte de los ciudadanos tampoco damos crédito", ha declarado este miércoles la ministra sobre la moratoria de multas de Madrid Central. Según Efe, Ribera ha asegurado que la Comisión ve como "una provocación" la decisión del alcalde.

En declaraciones a los medios en el mismo acto de la FEMP, Almeida ha ironizado, tensando aún más el desencuentro: "Yo también estoy esperando que la ministra de Transición Ecológica, que está tan preocupada por la contaminación en la ciudad de Madrid, le diga a Pedro Sánchez que no se desplace en helicóptero de La Moncloa a Torrejón o que no utilice el Falcón desde Granada hasta Madrid, pudiendo venir en el mismo tren que lo llevó a Granada, porque desde luego esos trayectos en Falcón, en helicóptero en la ciudad de Madrid están perjudicando considerablemente la contaminación y la calidad del aire".

Troleo automovilístico En los últimos días, todas las intervenciones de Almeida en redes sociales es recibida con una riada de comentarios repletos emojis de coches, camiones, autobuses y todo tipo de vehículos motorizados, junto a otros que intentan ilustrar los humos contaminantes. Son una muestra más del malestar que ha generado la moratoria de multas de Madrid Central. Miles de ciudadanos se lanzaron a la calle este sábado, con 40 grados, para protestar por la medida del nuevo gobierno.

