Campamentos dibujados y cabarets reivindicativos

Se acaban los colegios y las temporadas de los teatros llegan a su fin, pero llegan los campamentos urbanos, los conciertos a la luz de la Luna y los ritmos tropicales.

CAMPAMENTO. Dibujolandia

El Museo ABC se ha inventado un país al que los niños podrán viajar este verano para dar rienda suelta a su creatividad. Dibujolandia es un original campamento estival en el que niños y niñas de entre 5 y 12 años podrán divertirse explorando las infinitas posibilidades del dibujo y el arte en general. Diseñarán moda en 3D, crearán cómics, se disfrazarán o fabricarán su propio libro de artista, entre muchas otras actividades.

Cuándo: Del 24 al 28 de junio, del 1 al 5 de julio y del 2 al 6 de septiembre. Dónde: Museo ABC (c/ Amaniel, 29-31). Precio: 125 euros por semana, 30 euros por jornada.

El grupo Kumbia Queers.

MÚSICA. Los Nocturnos de Cibeles

De Ludwig van Beethoven a Béla Kovács, de Isaac Albéniz a Sebastián Mariné, pasando por Manuel de Falla, Dimitri Shostakovich, Joaquín Turina o Franz Schubert. Estos son solo algunos de los autores que firman las obras que podrán escucharse, interpretadas por diferentes músicos, en el VI Festival Internacional Los Nocturnos de Cibeles que CentroCentro acogerá hasta mediados del mes de julio. Tanto los intérpretes como los compositores proceden de diferentes puntos de Europa y el festival quiere servir también como homenaje a la diversidad y a la riqueza cultural del continente.

Cuándo: Del 24 de junio al 12 de julio. Dónde: CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1). Precio: Gratuito

TEATRO. ZIP 2019

Un año más, el festival de creación contemporánea ZIP, dedicado a las nuevas y más emergentes propuestas escénicas, cierra la programación de la temporada 2018-2019 del Teatro Español. En esta edición, aumenta el número de producciones que podremos ver sobre el escenario: serán 12 las compañías que mostrarán sus vanguardistas propuestas, que exploran los límites de las disciplinas teatrales y desafían el lenguaje escénico convencional. La Señorita Blanco, Kulu Orr, Isaak Erdoiza, Sachli Gholamalizad, la compañía Svalbard, el Circ Bover o Rodrigo Cuevas son algunos de los nombres que formarán parte este año del cartel de ZIP.

Cuándo: Del 25 al 30 de junio. Dónde: Teatro Español (c/ Príncipe, 25). Precio: Varía en función del espectáculo.

MÚSICA. Kumbia Queers

La desbordante energía de las Kumbia Queers llega este martes a la capital para presentar su último trabajo, La oscuridad bailable, que continúa en la línea de lo que ellas han definido como "tropipunk". El grupo argentino, que lleva más de una década sobre los escenarios, fusiona como nadie la cumbia y la música tropical con los sonidos punk rock y en sus letras abordan, con crítica y humor, temas como el amor, la libertad, la experiencia queer o la violencia hacia las mujeres. También se han atrevido con versiones de temas de Nancy Sinatra, Madonna o La Polla Records -de hecho, así fue como empezó la banda, realizando versiones cumbieras de Black Sabbath, The Cure o los Ramones-. En el concierto de esta semana en la Sala Copérnico estarán precedidas por el cuarteto de mujeres La Perla Bogotá.

Cuándo: 27 de junio a las 21.00. Dónde: Sala Copérnico (c/ Fernández de los Ríos, 67). Precio: 18 euros.

EXPOSICIÓN. Gut Feeling, de Eva Fàbregas

Los objetos, su morfología y los deseos que nos despiertan son algunos de los aspectos que Eva Fàbregas, artista barcelonesa afincada en Londres, explora en su trabajo. Si el año pasado ya pudimos ver parte de su obra en la exposición colectiva The Futch, de la Sala de Arte Joven, ahora CentroCentro le dedica una muestra en solitario a la que han titulado Gut Feeling -que podría traducirse como "presentimiento"- y que pone el broche final al ciclo de exposiciones Mirror Becomes a Razor When It's Broken. En esta exposición, Fàbregas se pregunta sobre los afectos contenidos en el diseño de objetos, sobre si existe un diseño de las emociones desde lo táctil o sobre la posibilidad de que los objetos se emancipen de nuestros deseos.

Cuándo: Del 28 de junio al 29 de septiembre. Dónde: CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1). Precio: Gratuito.

PERFORMANCE. The Filthiest Cabaret Alive

Irreverencia, reivindicación y cultura queer se dan cita en la nueva producción de Naves Matadero que, esta vez, podrá disfrutarse fuera de la sala. The Filthiest Cabaret Alive -cuyo nombre es una clara referencia al personaje de Divine en Pink Flamingos, que se definía a sí misma como "la persona más inmunda del mundo" y a quien aquí se toma como modelo de incorreción política- se traslada al Café de Naves Matadero para ofrecernos un espectáculo descarado y punk en torno a la idea de belleza, el género y la sexualidad, a cargo del colectivo [ la Dalia Negra ]y la coreógrafa Marta Izquierdo.

Cuándo: Del 28 al 30 de junio. Dónde: Naves Matadero (Paseo de la Chopera, 14). Precio: 5 euros.

MÚSICA. Trapical Castizo: La Dani + Clara Te Canta

La fusión de estilos y disciplinas será la protagonista de la noche del viernes en Café La Palma. Allí, La Dani y Clara Te Canta tienen planeada una velada que combina lo castizo, con lo tropical y lo trapero. La Dani, junto a su amigo Guille (Estereotipo), ofrecerá un show "trapical", en el que la electrónica se mezcla sin complejos con el reggaeton, la cumbia, el dembow y con altas dosis de autotune. Por su parte, Clara Te Canta nos deleitará con su casticismo trash y experimental. Una noche cargada de baile y humor que promete.

Cuándo: 28 de junio a las 21.30. Dónde: Café La Palma (c/ Palma, 62). Precio: 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla

INFANTIL. Mi primer Vivaldi

En su afán por acercar la música clásica a los más pequeños, Ara Malikian ha ideado un espectáculo en el que podrán viajar a través de las estaciones del año de la mano de Vivaldi. Dos violines, un chelo y una viola harán sentir a los niños que están oyendo cantar a los pájaros, escuchando cómo crujen las hojas secas al pisarlas o cómo nos castañetean los dientes cuando hace frío. Antes de interpretar cada movimiento, un narrador ofrecerá una pequeña explicación para guiar al público a través de la experiencia musical y así ayudarles a comprenderla mejor.

Cuándo: 29 y 30 de junio. Dónde: Teatro Lara (c/ Corredera Baja de San Pablo, 15). Precio: Desde 7 euros (gratis para niños menores de 2 años).

