Imprescindible activismo cinéfilo

Todos los días hay actividades en la sede de la Academia de Cine. El palacete de la calle Zurbano abre sus puertas no sólo a los académicos. Las proyecciones gratuitas de películas son su principal imán, el que hace que a diario se formen colas para conseguir entradas. En su programación conviven ciclos temáticos y preestrenos. Esta semana han visitado la institución dos cineastas de distintas generaciones, Jaime Chávarri y Carlos Marques-Marcet. “Entre nuestras intenciones está recuperar y dar valor al legado de nuestra cinematografía, pero también servir de apoyo a las voces que definirán nuestro cine en el futuro”, explica Juan Morán, coordinador de las actividades.

Punto de encuentro. No hay otra sala ni centro cultural en Madrid que programe cine a diario sin pagar entrada. Así, lo mismo hay una proyección seguida de una charla de especialistas en sonido; que se rescata una película inencontrable; que se debate sobre cine y psicología. Las 178 butacas suelen ocuparse en todas las sesiones. “Batallamos a diario para que las instalaciones de la Academia sean un espacio en el que puedan compartirse influencias, un lugar de paso tanto para los profesionales del cine como para todos aquellos miembros de la sociedad interesados vivamente en el séptimo arte”. No hay duda de que se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible.

Realidad y ficción. Diez días antes de su estreno en cines, en la Academia el martes se proyectó Los días que vendrán, la nueva película de Carlos Marques-Marcet. El director de 10.000 km fue a presentarla acompañado de sus protagonistas, David Verdaguer y María Rodríguez Soto. Una historia de ficción sobre una pareja que lo es en la vida real que parte del momento en el que ambos descubren que ella está embarazada. “No sabíamos cómo seguiría la trama y fue avanzando de manera muy natural. Escribíamos, ensayábamos y rodábamos”. Los tres juntos construyeron la película triunfadora del último Festival de Málaga, y que fue largamente ovacionada en su estreno en Madrid. Entre el público, el pianista James Rhodes y el actor Tamar Novas.

Exposición Elisa y Marcela.jpg Carlos pina

Debido homenaje. Estos meses se ha celebrado un ciclo dedicado al montador José Salcedo. El desencanto, de Jaime Chávarri, ha sido la película elegida para cerrar el homenaje. “Era muy bonito ser tan jóvenes y no saber lo que estábamos haciendo”, compartía el director el miércoles en el coloquio posterior a la proyección. Elías Querejeta encontró al montador. “Me dijo que era un chico majísimo, una de esas personas de las que todo el mundo hablaba maravillas, pero que nunca había hecho una película”. Desde el principio formaron muy buen equipo. “Vio qué quería hacer yo y me ayudó en todo lo que estaba en su mano, siempre a favor de obra”. Jaime Chávarri señaló que en el rodaje no repetían tomas y que en el montaje se desechó muy poco material. “Los Panero tenían una capacidad de expresarse insólita. Cinematográficamente son tres estrellas”.

Visitas continuas. En el último año han acudido a la Academia de Cine más de un centenar de profesionales para compartir con el público sus experiencias. Su capacidad de convocatoria es incuestionable. En una tarde pueden reunir, por ejemplo, a Carlos Saura, Carla Simón, Arantxa Echevarría, Gustavo Salmerón y Paula Ortiz. El listado de nombres que han pasado los últimos meses por la institución es interminable. Además de recibir a los protagonistas del cine español, en este curso han presentado sus películas ilustres visitantes como Asghar Farhadi, Mia Hansen-Løve, Louis Garrel, Jacques Audiard o Mike Leigh. Siempre siguiendo la misma —y efectiva fórmula—: proyección y coloquio.

Visión artística. Además de las proyecciones y charlas en la sala de la planta baja, en la primera planta suele haber exposiciones. Hasta el 28 de junio se puede visitar Elisa y Marcela: una historia de amor, la de Zoe Sala Coixet, hija de la directora. Veinticuatro fotografías en blanco y negro realizadas durante el rodaje de la película de Isabel Coixet protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández. “Cuando descubrí la historia de estas dos mujeres que desafiaron a la sociedad de la época, a la Iglesia y a los convencionalismos con una valentía, un coraje y una pasión inauditas supe que era una historia que quería y debía contar”, comparte la directora. Los retratos de las actrices a cargo de la artista de 20 años se acompañan de frases de la película. “Cuatro semanas, tres días y nueve horas nos separan de la última vez que pude olerte”.

Libros y películas. En la segunda planta se encuentra la Biblioteca José Luis Borau, abierta también a todo el mundo, donde se prestan libros y películas. Todo el cine español está allí: ensayos, guiones, biografías… Más de 5.000 libros están clasificados y disponibles así como otras tantas películas. La biblioteca cuenta con doce puestos de lectura y dos de visionado. Además, atesora una colección de documentos —de acceso restringido— que incluye guiones originales, afiches, carteles, fotografías y revistas.

Futuro inmediato. “Como bien dice la película que esta semana hemos proyectado, el equipo de la Academia nunca deja de pensar en los días que vendrán”, apunta Juan Morán, que tiene 32 años y trabaja en la institución desde hace ocho. “Las actividades de la Fundación Academia de Cine, que tienen lugar a lo largo de todo el año, pretenden hacer de la sede de la Academia un centro neurálgico en el que cada día ocurren cosas en torno a lo audiovisual, los profesionales de la industria y sus espectadores”. En julio anticipa que Juan José Campanella acudirá para presentar su nueva película, El cuento de las comadrejas. “Y en otoño, ¿quién sabe? No nos cabe duda de que es mucho lo que está por llegar”.

Gustavo Salmerón, Arantxa Echevarría, Carlos Saura, Paula Ortiz y Carla Simón Enrique Cidoncha - Cortesía de la Academia de Cine

